Torneo delle Regioni, riscatto Puglia con Under 15 e Under 17

La Puglia riaccende le speranze di qualificazione ai quarti di finale del Torneo delle Regioni di Calcio a 11 nelle gare del mattino, piegando la Lombardia nelle categorie Giovanissimi e Allievi con lo stesso risultato (2-0). Nel pomeriggio il risvolto della medaglia, con le sconfitte incassate dalla Femminile nel triangolare eliminatorio (5-1), e dalla sfortunata Juniores di Vincenzo Tavarilli (2-1). Sul sintetico “H.C. Andersen” di Sestri Levante (GE), la sfida incrociata ai pari età della Lombardia termina con un bilancio agrodolce per le nostre formazioni, che restano in corsa in due categorie su quattro mettendo in evidenza l’Under 15 di Marcello Protopapa e l’Under 17 di Fabio Pica. Domani la Puglia sfida il Friuli VG nella terza giornata del girone D sullo stesso campo in cui hanno avuto luogo le gare odierne.

GIOVANISSIMI UNDER 15 LOMBARDIA-PUGLIA 0-2 (F.S. Spadone, A. Cazzato) I Giovanissimi di Marcello Protopapa riscattano la sconfitta maturata ieri all’esordio con la Calabria, rimettendosi in corsa per l’accesso ai quarti di finale della prestigiosa kermesse nazionale grazie a due penalty trasformati da Francesco Saverio Spadone (Virtus Palese) e Antonio Cazzato (Giovani Cryos). La vittoria di rigore sulla Lombardia, già allenata da mister Protopapa in passato, rappresenta un viatico importante per continuare a credere nella qualificazione. E se la classifica dopo due giornate parla da sé (tutte appaiate a quota 3 punti, anche frutto del 3-1 del Friuli sulla Calabria), per continuare a sperare di accedere ai quarti di finale domani con il Friuli VG conterà solo vincere. Vincere punto e basta, dopodiché si potranno fare tutti i calcoli del caso, magari buttando un occhio al testa a testa tra Lombardia e Calabria. Con sei punti, infatti, le possibilità di rientrare almeno nelle tre migliori seconde sarebbero comunque molto alte. «La vittoria contro la Lombardia – spiega l’allenatore pugliese Marcello Protopapa – è probabilmente un risultato inatteso per gli addetti ai lavori, perché avevamo di fronte a mio avviso la più seria candidata alla vittoria finale a riconferma del titolo vinto lo scorso anno. Ciò nonostante, con molta umiltà, coesione e senso tattico, abbiamo incanalato l’inerzia della partita a nostro favore concedendo davvero poco ai nostri avversari e opponendoci alla loro superiorità tecnica e fisica una grande determinazione. Questo atteggiamento ci ha permesso di conquistare spesso palla ed attaccare la profondità, servendo le nostre due punte che sono state brave a fare da terminali offensivi propiziando i due rigori che ci hanno dato la vittoria finale. È una grande soddisfazione per i ragazzi e per tutto lo staff: questi tre punti ci permettono di essere ancora protagonisti al TDR e di sperare nel passaggio del turno. Di certo i fantasmi del 5-0 incassato lo scorso anno contro i miei ex della Lombardia oggi sono stati rimossi, e si guarda avanti con rinnovata fiducia».

