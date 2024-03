Serie D: calciatori del Bitonto aggrediti al ritorno da Rotonda

Paura per i calciatori del Bitonto di ritorno dalla trasferta di Rotonda, dove la squadra ha perso lo scontro diretto per la permanenza in Serie D. Alcuni individui, a volto coperto, sarebbero saliti sul pullman su cui aveva viaggiato la squadra e avrebbero minacciato e colpito alcuni calciatori. Sul posto è intervenuta la polizia.

