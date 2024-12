Basket C/M, Clean Up Molfetta: obiettivo 14 punti e playoff

Chiudere il 2024 a 14 punti in piena zona play-off: questo l’obiettivo della Clean Up Molfetta, che si prepara a sfidare il Frantoio Muraglia Barletta domenica sera sul parquet di casa. Reduci dal successo a Corato, il sesto in stagione regolare, i biancorossi vogliono continuare la striscia positiva davanti al pubblico del PalaPoli.

«A Corato è stata una partita difficile, ma siamo stati bravi a farla nostra nel finale, migliorando anche le percentuali al tiro», ha dichiarato Michele Suraci, ala forte reggina alla sua prima stagione con la Clean Up. La squadra allenata da coach Gesmundo ha inanellato quattro vittorie consecutive in trasferta, raggiungendo il sesto posto in classifica con 12 punti, a due lunghezze dal duo Mesagne-Francavilla e a otto dalla capolista Castellaneta.

Sfida speciale contro gli ex

La gara contro Barletta non sarà solo una sfida per la classifica, ma anche un confronto dal sapore speciale. Gli ospiti, guidati da coach Scoccimarro e capitan Falcone, schierano diversi ex molfettesi, tra cui spicca l’ala forte Serino, protagonista di due promozioni con la maglia biancorossa dal 2018 al 2021. Da tenere d’occhio anche l’argentina Caceres (11 punti di media) e il play Whelan (8.5 punti).

«Servirà il massimo impegno mentale e fisico per evitare passi falsi», ha aggiunto Suraci, che guarda con ottimismo al 2025: «La prima parte di stagione è stata ottima. Con il giusto atteggiamento, possiamo toglierci altre soddisfazioni».

Appuntamento al PalaPoli

La palla a due è fissata per domenica 22 dicembre alle ore 20.30. Apertura dei cancelli alle 19.30, con biglietti disponibili a 3 euro. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del club.

