Basket C/M, Nuova Matteotti Corato alla ricerca della vittoria perduta

La Nuova Matteotti Corato si prepara a chiudere l’anno solare 2024 con un match decisivo: i biancoblu di coach Ambrico, ancora a secco di vittorie dal lontano 13 ottobre, faranno visita al Consorzio Prometeo Cus Foggia nella penultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie C Interregionale.

Gli avversari, neopromossi grazie alla vittoria nei playoff contro l’Assi Brindisi, occupano attualmente il nono posto in classifica con 10 punti (5 vittorie e 5 sconfitte). La formazione guidata da coach Alessandro Ciccone può contare su un quartetto offensivo di tutto rispetto: Abdou Seye (17.4 punti di media), Alessandro Ferraretti (15.2), Daniele Buo (13.8) e Luigi Coppola (11.1).

Il Cus Foggia arriva da una sconfitta per 84-69 contro Castellaneta, mentre Corato è reduce dal ko interno contro la Clean Up Molfetta. La sfida, in programma domenica 22 dicembre alle ore 18:00 al PalaRusso di Foggia, sarà arbitrata da Solimeo di Lecce e Russo di Mola di Bari.

Per Corato, la vittoria è un obbligo per interrompere una lunga serie negativa e rilanciare le proprie ambizioni in campionato.

