Basket B2/M, Virtus Molfetta vuole continuare a scalare la classifica

Il 2024 della DAI Optical Virtus Basket Molfetta è stato un anno intenso e ricco di soddisfazioni. Dalla cavalcata vincente in regular season dello scorso campionato, alla promozione sfiorata nei playoff, fino al nuovo progetto incentrato sui giovani, il percorso biancoazzurro si è distinto per ambizione e risultati. Ora, l’anno si chiuderà con un’ultima sfida fondamentale: domenica 22 dicembre, alle 18, al Pala Poli, la Virtus affronterà l’Unica Spa Canusium in un match decisivo per continuare a scalare la classifica.

La squadra di Enrico Fabbri arriva all’appuntamento in buona forma, con due vittorie nelle ultime tre partite. L’unica sconfitta, contro Adria Bari, ha comunque mostrato il carattere del gruppo, capace di lottare fino agli ultimi secondi. Un elemento che conferma la crescita del team, sempre più consapevole delle proprie qualità e pronto a gestire le difficoltà anche nei momenti più complessi di una partita.

Questa settimana, la Virtus ha lavorato intensamente in palestra per preparare al meglio l’ultima sfida dell’anno. La vittoria è l’obiettivo dichiarato, ma resta in dubbio la presenza di capitan Sirakov, uscito anzitempo contro Mola per un infortunio muscolare. A fare il punto sulla situazione della squadra è stato Dimitrije Jankovic:

«Veniamo da una vittoria importante contro Mola, dove abbiamo giocato bene in difesa contro un avversario tosto. Ora dobbiamo affrontare al meglio le prossime due gare, contro Canosa e poi Taranto, puntando a vincerle entrambe. Stiamo lavorando sui dettagli, che in partita fanno la differenza».

Sul fronte Canusium, la squadra ospite ha raccolto sei punti in quindici giornate, frutto di tre vittorie e dodici sconfitte. Nonostante un avvio difficile e due cambi in panchina (oggi affidata a Mario Menduto), il roster vanta giocatori di buon livello come Gramazio, Biasich, Monacelli, Vita Sadi e il giovane talento barese Vernich. Da segnalare anche l’arrivo di Jelic dal Corato per rinforzare il gruppo.

La Virtus è pronta a salutare il 2024 con determinazione e l’obiettivo dei due punti. Il Pala Poli si prepara a spingere la squadra in quella che si preannuncia una battaglia fondamentale per chiudere l’anno nel migliore dei modi.

