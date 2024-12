Basket A2/M, Fortitudo Bologna-Brindisi: big match al PalaDozza

Il PalaDozza di Bologna ospiterà domenica 22 dicembre il big match della 17ª giornata di Serie A2 tra la Flats Service Fortitudo Bologna e la Valtur Brindisi. Una sfida intrisa di tradizione e rivalità, con 15 precedenti in Serie A (compresa la Coppa Italia) che vedono 10 vittorie per i felsinei e 5 successi consecutivi per i pugliesi negli ultimi scontri diretti.

Brindisi arriva a Bologna forte di una striscia positiva contro la Fortitudo, avendo violato il PalaDozza nelle stagioni di Serie A 2019/20 (70-95) e 2020/21 (67-73).

Sarà anche una sfida tra due veterani della panchina: Attilio Caja e Piero Bucchi, con quest’ultimo in vantaggio nei precedenti diretti per 17-9. A rappresentare la Valtur Brindisi, Gianmarco Arletti ha parlato dell’importanza del match: “Vogliamo prolungare l’onda positiva degli ultimi risultati. Per me, bolognese, sarà emozionante giocare al PalaDozza da avversario. Fondamentale sarà l’approccio mentale fin dalla palla a due.”

Gli ex della partita

Tra i protagonisti, spicca l’ex Mark Ogden, colonna della Fortitudo la scorsa stagione con numeri impressionanti: 15 doppie-doppie, 40 partite in doppia cifra, medie di 16.8 punti, 8.9 rimbalzi e 1.7 assist. Anche coach Bucchi e Arletti condividono radici bolognesi.

Diretta TV e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta alle 20:45 su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre), Rai Play e Rai Italia, con copertura internazionale. Sarà inoltre disponibile on-demand su Rai Play e seguito in radio da Ciccio Riccio, media partner della Valtur Brindisi.

