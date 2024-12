Ezio Maria Simonelli è il nuovo presidente della Lega Serie A

Ezio Maria Simonelli, commercialista classe 1958, è stato eletto oggi presidente della Lega Serie A con 14 voti a favore, superando i numeri ottenuti dai suoi predecessori: 12 per Dal Pino e 11 per Casini. Originario delle Marche, laureato in Economia e Commercio a Perugia, Simonelli è titolare di uno studio legale tributario con sede a Milano. Figura già nota nell’ambiente calcistico, ha ricoperto il ruolo di reggente della Serie A e tre anni fa aveva provato, senza successo, a diventare presidente della Lega B, venendo sconfitto da Mauro Balata.

