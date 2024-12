Ufficiale, Taranto-Giugliano a porte chiuse

La partita Taranto-Giugliano, in programma alle 17.30 di domenica 22 dicembre 2024, si svolgerà a porte chiuse allo stadio Erasmo Iacovone. La decisione è stata presa da Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, in deroga alle condizioni di agibilità previste dall’articolo 80 del TULPS, per consentire lo svolgimento dell’incontro nonostante i lavori di ristrutturazione in corso per i Giochi del Mediterraneo 2026.

Le motivazioni

L’impianto è attualmente interessato da lavori di demolizione, avviati il 27 novembre 2024, che prevedono la concomitanza delle attività di cantiere con lo svolgimento delle gare. Tuttavia, la Commissione provinciale di Vigilanza per i Pubblici Spettacoli, riunitasi il 4 dicembre, ha riscontrato l’impossibilità di garantire i requisiti di sicurezza per l’apertura parziale dello stadio.

Per evitare che il Taranto Calcio subisca una sconfitta a tavolino o ulteriori penalità, è stato autorizzato lo svolgimento del match senza pubblico, con accesso limitato a un massimo di 70 persone per ciascuna società, inclusi arbitri, componenti della Procura Federale e ispettori della Lega.

