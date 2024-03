Basket C/M, alla NM Corato lo scontro diretto con Fasano

Vittoria fondamentale per la Nuova Matteotti Corato che si riscatta dopo lo stop di sette giorni fa contro Matera e si aggiudica lo scontro diretto contro la Puglimpianti Fasano con il punteggio di 80-74, salendo a quota 16 punti in classifica e scavalcando proprio la formazione brindisina.

Coach Verile si affida ai “soliti 5” Gatta, Pekic, Latella, Seye e Cicivè. Dall’altra parte coach Serrano sceglie per il suo quintetto Quarone, Aldini, Acuna, Feruglio e Argento.

Avvio straripante di gara da parte dei padroni di casa che dimostrano di essere molto ispirati nella metà campo offensiva e, con la tripla di Pekic e con il canestro dalla media di Gatta, trovano la doppia cifra di vantaggio (16-6). Dopo le prime battute di gioco caratterizzate da imprecisione al tiro, Fasano rientra in partita con un break di 8-0 confezionato dal veterano Paparella e da Giuliani (16-14). Nel finale di quarto Latella si prende la scena mettendo a referto ben otto punti consecutivi e consente alla NMC di chiudere il primo quarto sul 24-17.

Inizio di secondo quarto di marca fasanese con Kimekwu e Acuna che permettono agli ospiti di riacciuffare la parità a quota 24. La NMC prova a tenere gli avversari a debita distanza grazie ai canestri di Latella e Allegretti (30-26), ma la formazione di coach Serrano è più lucida nei minuti finali del quarto e, trascinata dal classe 2007 Giuliani, va all’intervallo lungo in vantaggio sul 34-39.

All’uscita dagli spogliatoi Corato non sembra aver attaccato la spina all’interruttore della concentrazione e Fasano vola sul +10 grazie ad Acuna (41-51). Ma nel momento di difficoltà vengono fuori il talento e l’esperienza dei giocatori più rappresentativi della NMC: Gatta, Pekic e Latella, il quale apre il parziale di 11-0 e confeziona anche un assist da capogiro per Allegretti che porta avanti i suoi (52-51). Il terzo quarto si chiude sul 57-54 grazie alla tripla del n.6 biancoblu.

Nell’ultimo quarto la NMC è abile a difendere il proprio vantaggio dai tentativi di rimonta fasanese e incrementa il margine grazie ai punti di Seye e Pekic (69-62). Fasano non è mai doma e prova fino alla fine, soprattutto con Acuna e Paparella, a rimanere in contatto con i padroni di casa, che però mantengono il sangue freddo dalla lunetta con Latella e Cicivè e si portano a casa due punti fondamentali per la classifica e il morale.

NUOVA MATTEOTTI CORATO – PUGLIMPIANTI BASKET FASANO 80 – 74

CORATO: D’Imperio n.e., Gatta 11, Latella 23, Pekic 13, Cicivè 9, Martinelli 2, Maldera, Angarano n.e., Seye 10, Mazzilli 2, Allegretti 10, Bojang n.e.. Coach: Verile.

FASANO: Aldini 2, Quarone 9, Paparella 15, D’Avanzo n.e., Feruglio 10, Acuna 22, Argento 2, Kimekwu 4, Franck n.e., Giuliani 10, Alfarano n.e., Cervellera n.e.. Coach: Serrano.

Parziali: 24-17; 34-39; 57-54; 80-74.

Arbitri: Carella e Agresta di Brindisi.

