Basket B2/M, Virtus Molfetta si arrende a Mola nel finale

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta non riesce a trovare l’immediata reazione sperata dopo la sconfitta di giovedì scorso. Al Pala Poli, infatti, i biancazzurri di coach Fabbri cedono nuovamente, questa volta contro la New Basket Mola, che solo negli ultimi minuti riesce ad avere la meglio sui padroni di casa con un punteggio di 72-76.

La partita si è svolta in un costante equilibrio, con la Virtus che ha spesso inseguito gli avversari, senza mai cedere del tutto e dimostrando grande carattere. Dopo un primo quarto che vede Mola partire forte, è Filtness, tra i migliori in campo per i biancazzurri, a ricucire lo svantaggio con una tripla. La Virtus chiude il primo parziale in vantaggio 25-19, grazie anche a una grande azione di Natalini.

Nel secondo quarto Mola reagisce, riportando il punteggio in parità sul 27-27, ma Sirakov risponde con una tripla che tiene in partita la Virtus. Alla fine del primo tempo, Mola è in vantaggio 39-35, ma la partita resta apertissima.

Nel terzo quarto, Molfetta fatica a mantenere il ritmo e Mola allunga fino a 45-37. Solo nella seconda metà del quarto la Virtus riesce a scuotersi grazie a Natalini, Gulley e D’Apice, chiudendo il parziale sul 51-57.

Nell’ultimo quarto, la Virtus dà l’impressione di poter ribaltare la partita, arrivando a pareggiare sul 62-62 con una tripla di Filtness che infiamma il pubblico del Pala Poli. Si prosegue punto a punto, ma Mola riesce a trovare l’allungo decisivo a pochi minuti dalla fine. Nonostante i tentativi di Sirakov e Gulley, Molfetta deve arrendersi sul definitivo 72-76.

La delusione per la sconfitta è tanta, ma ora la squadra deve concentrarsi per ritrovare lo spirito giusto e affrontare il resto della stagione con maggiore determinazione.

VIRTUS BASKET MOLFETTA-VIRTUS BASKET MOLA 72-76

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Arifkhanov ne, Filtness 14, Bertoni 6, Savoia ne, Natalini 15, D’Apice 6, Gulley 7, Blixman 0, Barnaba 2, Sirakov 22. All. Fabbri.

New Basket Mola: Berardi 17, Tanzi 18, Macera 0, Lafitte 13, Messina 10, Setti 2, Prunotto 8, Koncar 6, Lepore ne, Mazzeo ne, Barnaba 2. All. Masini

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author