Stasera ZONA Basket su Teleregione, approfondimenti su Valtur Brindisi-Forlì

Stasera (lunedì 14 ottobre 2024 – Ore 21.00) appuntamento live con ZONA Basket, la trasmissione di Teleregione (canale 77 e streaming – Gruppo Editoriale Distante) sulla Valtur Brindisi e sulla serie A2. Puntata dedicata alla quarta giornata e in particolare al primo successo stagionale della Valtur, che ha battuto (82-63) Forlì.

In scaletta la sala stampa dei due allenatori Antimo Martino e Piero Bucchi e un’intervista con il direttore generale della NBB Tullio Marino. In collegamento Skype da Bologna Paolo Mucedero per le consueta lavagna tecnica, stasera dedicata alla difesa della Vasltur.

Ospiti della trasmissione, curata e condotta da Antonio Celeste con la collaborazione di Francesco Guadalupi, l’ex giocatore di serie A Roberto Cordella e il giornalista Pierpaolo Piliego. Regia di Michele Marchitelli, sigla e grafiche a cura di Corrado Nania, foto Maurizio De Virgiliis. Brevi messaggi WhatsApp 337.825995.

