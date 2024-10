Basket B/M, Crifo Wines Ruvo: rimonta epica con Montecatini

Una serata destinata a restare impressa nella memoria dei tifosi. La Crifo Wines Ruvo di Puglia ha compiuto un’impresa straordinaria, ribaltando ogni pronostico e superando la corazzata Herons Montecatini con una vittoria epica, 86-81. Sotto di 12 punti al 28’, la partita sembrava segnata, ma grazie a una reazione di cuore e grinta, il Ruvo ha ribaltato la situazione, regalando una prestazione da incorniciare.

Con i giocatori chiave Moreno, Jackson e Isotta in grande spolvero, la squadra di coach Rajola ha saputo rispondere al gioco fisico e tecnico degli avversari. I toscani erano partiti forte, ma l’intensità difensiva e l’orgoglio pugliese hanno prevalso, fino a conquistare una vittoria dal sapore leggendario. Il successo è stato dedicato a Stefano Conte, uscito malconcio, e al presidente Nicola Fracchiolla, in un momento delicato.

La vittoria contro Montecatini è un segnale importante: la Crifo Wines non solo ha dimostrato di saper lottare, ma di poter competere ad alti livelli. Tuttavia, non c’è tempo per abbassare la guardia: mercoledì sera Ruvo tornerà in campo, pronta ad affrontare la Gema Montecatini in un’altra sfida che si preannuncia decisiva.

