Made in Italy tra identità e innovazione: Taranto celebra il genio nazionale

Anche Taranto sarà protagonista della Giornata Nazionale del Made in Italy, in programma martedì 15 aprile, con il convegno “Made in Italy tra identità e innovazione”, che si terrà dalle 15.00 nell’auditorium dell’Open Innovation Living Lab Calliope al Parco della Musica.

L’iniziativa, promossa da Casa del Made in Italy di Taranto e CTE Calliope, prevede anche il collegamento video del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e vedrà la partecipazione di numerose istituzioni e aziende del territorio.

Due i panel tematici: il primo dedicato all’identità territoriale nel futuro del Made in Italy, con interventi di realtà attive nei settori della ceramica, moda e agroalimentare; il secondo focalizzato sulle tecnologie avanzate per una vita sostenibile, con testimonianze di imprese locali impegnate in percorsi di innovazione.

Obiettivo dell’incontro è valorizzare le sinergie tra tradizione e innovazione, in un’ottica di rilancio economico e sostenibilità, anche in vista dei prossimi Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

