Basket B2/M, Virtus Molfetta: match fondamentale con Corato

Dieci punti in classifica dopo undici giornate: è questo il bilancio della DAI Optical Virtus Molfetta che, domenica 1° dicembre, inaugurerà il girone di ritorno affrontando un match fondamentale contro il Basket Corato. L’incontro si terrà al Palalosito di Corato alle ore 18 e si preannuncia combattutissimo, anche per la rivalità geografica tra le due città.

La settimana appena trascorsa ha lasciato un sapore dolceamaro ai biancoazzurri: dopo la vittoria nel turno infrasettimanale contro il Brindisi, è arrivata la sconfitta sul campo del Monopoli. Una Virtus dai due volti, capace di dimostrare grinta e determinazione, ma penalizzata da una panchina corta che ha influito sulla tenuta fisica della squadra.

Coach Enrico Fabbri, analizzando la situazione, ha espresso fiducia per il prosieguo della stagione: «Siamo consapevoli delle difficoltà, ma lavoriamo sodo per migliorare. La società è attiva sul mercato alla ricerca di un lungo, anche se non è facile. Per la sfida contro il Corato siamo pronti a dare tutto». Buone notizie arrivano anche da Filtness, che dovrebbe essere disponibile nonostante i problemi fisici.

Il Basket Corato, dal canto suo, si presenta con due vittorie e nove sconfitte all’attivo, ma con rinforzi importanti rispetto alla gara d’andata: Nicolò Basile e Nonkovic, quest’ultimo assente nel primo confronto, saranno disponibili per il match. All’andata, la Virtus si impose al Pala Poli con un 83-77, dominando l’intero incontro.

Domenica, entrambe le squadre si giocheranno punti cruciali per la classifica, in una sfida che promette spettacolo e alta tensione.

