Basket B2/M, Lions Bisceglie: massima concentrazione col CJ Taranto

Domenica 1° dicembre, i Lions Bisceglie scenderanno in campo al PalaColombo di Ruvo per affrontare il CJ Taranto nella prima giornata di ritorno del girone G di Serie B2. Nonostante il netto divario in classifica, la squadra di coach Fabio Saputo, attualmente terza, sa di non poter sottovalutare l’avversario. L’imperativo è mantenere alta la concentrazione per proseguire la striscia positiva di quattro vittorie consecutive.

Preparazione settimanale e focus mentale

Il team biscegliese ha lavorato con grande attenzione durante la settimana, concentrandosi soprattutto sul miglioramento della tenuta mentale per evitare cali di rendimento durante la gara. Lo staff tecnico ha chiesto un approccio deciso fin dalle prime battute, con l’obiettivo di limitare le sbavature e gestire con maggiore lucidità eventuali vantaggi.

Gli avversari: un roster giovane e territoriale

Con un bilancio di una sola vittoria (contro Canosa) e dieci sconfitte, il CJ Taranto si presenta come un avversario in difficoltà. Sotto la guida di coach William Orlando, la squadra si affida all’esperienza del playmaker Gianluca Salerno e alle qualità dell’esterno Matteo Giovara, miglior realizzatore con 15.7 punti di media. Nel roster figura anche l’ex capitano nerazzurro Arcangelo Sarli, 44 anni, che militò nella DiBen nel 2003-2004. All’andata i Lions si imposero 87-74 al PalaDolmen.

Biglietteria e accesso

Il costo del biglietto è di 5 euro, senza riduzioni. L’ingresso sarà gratuito per i minori di 18 anni (con documento d’identità) e per i tesserati del settore giovanile Lions.

Designazioni arbitrali e copertura mediatica

La partita sarà diretta dagli arbitri Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia e Giacomo Tornese di Monteroni. Punteggi e statistiche saranno disponibili in tempo reale sull’app Fip stats (solo per abbonati), mentre aggiornamenti saranno pubblicati sui social Lions. Il resoconto dettagliato e gli highlights saranno disponibili sul sito ufficiale e sulle piattaforme social della squadra.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author