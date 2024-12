Basket B2/M, CJ Taranto: febbre e infortuni, derby proibitivo con Bisceglie

La sfortuna non si smentisce mai e il CJ Basket Taranto lo sa bene. Una settimana complicata, così la definisce coach William Orlando, precede il derby contro i Lions Bisceglie, valido per l’apertura del girone di ritorno del girone G di Serie B Interregionale.

Pochi allenamenti e tanti giocatori influenzati hanno reso il lavoro dello staff tecnico rossoblù estremamente difficile, lasciando il peso della preparazione sulle spalle dello staff medico. I dottori Ostillio e Petrocelli hanno fatto gli straordinari per rimettere in piedi la squadra in vista del match.

Nonostante le difficoltà, il CJ Taranto si presenterà a Ruvo – campo neutro per Bisceglie in attesa del ritorno al PalaDolmen – con la solita grinta, pronto a lottare grazie anche al contributo dei giovani della Virtus, tra cui Montanaro e Gigante, sempre protagonisti nel trascinare la squadra.

Coach Orlando analizza la situazione: “È stata una settimana davvero complicata, tra febbre, influenza e qualche acciacco. Andremo contati e un po’ incerottati contro un roster di grande spessore come quello di Bisceglie. Sulla carta è una gara proibitiva, ma faremo di tutto per dare il massimo.”

L’appuntamento è fissato per domenica 1 dicembre alle ore 18 al PalaColombo di Ruvo. Arbitreranno Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia e Giacomo Tornese di Monteroni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author