Basket, Serie C: derby tra Assi Brindisi e Virtus Mesagne

In scena a Mesagne domenica 1 Dicembre alle ore 18.00 il derby Brindisino tra la GAW ASSI Basket Brindisi e la New Virtus Mesagne valido per il Campionato Regionale Serie C unico Interregionale. Una gara all’insegna del bel Basket dove le due formazioni si sfidano avendo gli stessi punti in classifica e la vincente avrà un balzo verso la parte alta della classifica. Le squadre allenate da due importanti allenatori per la categoria, la GAW ASSI Brindisi guidata dal coach Luca Laghezza, giovane di esperienza in un campionato di Serie C che sta registrando un grande entusiasmo nei ragazzi, senza dimenticare che la GAW ASSI Basket Brindisi è la squadra più giovane del Campionato con una media di 20 anni degli atleti, dove spicca uno dei giocatori più forti di questo campionato Darius Kibildis tra i primi posti come marcatore mentre la New Virtus Mesagne è allenata dal veterano Davide Olive e capitanata da Mauro Stella e da una gruppo ben solido.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts