Basket C/M, Clean Up Molfetta: sfida cruciale con il Cus Foggia

La prima domenica di dicembre è una data cerchiata in rosso per la Clean Up Molfetta, che torna in campo dopo il turno di riposo imposto dal calendario. I biancorossi del presidente Solimini affronteranno il Cus Foggia, quarto in classifica con 10 punti, due in più dei molfettesi attualmente al sesto posto a quota 8, nel campionato di Serie C interregionale.

«Una partita cruciale per l’andamento del nostro campionato», ha dichiarato il playmaker Stefano Scarpone, evidenziando l’importanza della sfida. «Ci siamo allenati duramente durante la pausa per preparare al meglio questa gara. Speriamo di concluderla con una buona prestazione».

Guidati da coach Gesmundo, i molfettesi hanno di fronte un calendario impegnativo prima della pausa natalizia, con sfide contro Castellaneta, Corato, Barletta e Mesagne. Ma ora tutti gli occhi sono puntati sul match di Foggia, dove dovranno affrontare una squadra offensivamente temibile. Il Cus, allenato da coach Ciccone, può contare su cinque giocatori con medie punti in doppia cifra: la guardia Palmucci (21 punti), l’ala forte senegalese Seye (16.4), l’ala piccola Ferraretti (15), e le guardie Buo (14.1) e Coppola (11.7). «Per vincere sarà necessaria una prestazione difensiva impeccabile», ha concluso Scarpone.

Il match, che potrebbe permettere alla Clean Up Molfetta di agganciare il Cus a quota 10 punti, è in programma domenica 1 dicembre alle ore 17.30 presso il Palazzetto Russo di Foggia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author