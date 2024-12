Basket B2/M, Dinamo Brindisi travolgente: vittoria netta con Mola

La Dinamo Brindisi continua a volare in campionato e inaugura il girone di ritorno con un roboante successo per 92-61 contro il Mola New Basket. La squadra di coach Cristofaro consolida il primato in classifica, mostrando un gioco solido e corale che conferma l’eccellente momento di forma.

Protagonista assoluto della serata è stato Neno Jovanovic, autore di una prestazione straordinaria: 29 punti (7/8 da due, 3/6 da tre) e una valutazione di 35. Insieme a lui, altri quattro giocatori in doppia cifra – Beltadze, Stonkus e Datuowei – hanno contribuito a una prova corale di altissimo livello.

Priva di capitan Pulli, fermo per un infortunio, la Dinamo è partita con Beltadze al centro. Dopo un avvio equilibrato, i biancazzurri hanno preso il largo grazie alle triple di Calò e Jovanovic, chiudendo il primo quarto avanti 24-9. Nel secondo periodo, Mola ha provato a reagire con D’Agnano e Berardi, ma la Dinamo ha mantenuto il controllo, andando al riposo sul 43-29.

Il terzo quarto ha visto un tentativo di rimonta degli ospiti, arrivati fino al -7 (49-42) grazie a Lafitte e Berardi. Tuttavia, il time-out di coach Cristofaro ha restituito slancio ai padroni di casa, che hanno chiuso il terzo parziale sul 63-45. Nell’ultimo quarto, Brindisi ha gestito il vantaggio e dato spazio ai giovani Delvecchio, De Luca e Montanile, che hanno risposto con una prova concreta.

Con questa vittoria, la Dinamo Brindisi prolunga la sua striscia positiva, confermandosi come una delle squadre da battere in campionato. L’entusiasmo dei tifosi cresce e il sogno continua.

Prossima sfida: domenica 8 dicembre alle ore 18 in trasferta contro il Canusium Basket.

Dinamo Brindisi – Mola New Basket 92-61 (24-9, 43-29, 63-45, 92-61)

Dinamo Brindisi: Greco 3, De Luca 2, Jovanovic 29, Montanile, Urbonas 2, Datuowei 13, Pulli, Stonkus 14, Calò 8, Di Ianni 8, Delvecchio 2, Beltadze 11. All. Cristofaro

Mola New Basket: Berardi 18, Tanzi 13, Macera, Lafitte 7, Messina 5, Setti, Prunotto 2, Burt 3, Lepore, Mazzeo 5, D’Agnano 8, Barnaba. All. Masini

Arbitri: Laveneziana (Monopoli), Farina Valaori (Brindisi).

