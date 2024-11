Basket B2/M, tutto pronto per il derby Virtus Molfetta-Lions Bisceglie

E’ indubbiamente una delle partite più attese della regular season, tanto per la vicinanza delle due città, tanto per identità sportive abbastanza simili, quanto per una passione innata nei confronti della pallacanestro. Quello tra Molfetta e Bisceglie è un incrocio sentitissimo per le due città distanti non più di 10 chilometri. Un derby atteso per anni tra due realtà sportive importanti del territorio.

Domenica 10 novembre alle ore 18 sarà il Pala Poli di Molfetta a ospitare la sfida tra DAI Optical Virtus Basket Molfetta e Lions Bisceglie. Una sfida nella sfida anche per le due tifoserie pronte ad invadere il palazzetto per sostenere al meglio le due squadre. Una gara suggestiva anche per il coach biancoazzurro Enrico Fabbri che domenica torna a sfidare il suo passato che lo ha visto allenare fino a un anno fa proprio i Lions.

Dopo la rocambolesca sconfitta rimediata a Termoli, la Virtus Molfetta è tornata ad allenarsi in palestra e sul parquet del Pala Poli per preparare al meglio la sfida contro i biscegliesi. Una settimana intensa in cui gli uomini di coach Fabbri hanno lavorato duramente sulla tenuta della forma fisica e su nuovi schemi di gioco, nonché sono stati approfonditi gli errori che hanno portato i biancoazzurri all’insuccesso in terra molisana.

E’ comunque una Virtus motivata quella vista in settimana pronta a dare battaglia in campo per non deludere i suoi fedelissimi. Lo staff tecnico ha chiesto ai ragazzi più carattere e determinazione soprattutto in certi momenti di gioco. Tuttavia, come sottolineato, nell’ambiente c’è fiducia e lo si nota anche dalle dichiarazioni rilasciate nella consueta intervista pre match da Filippo Bertoni. «A Termoli potevamo sicuramente vincere – ha affermato – siamo riusciti a recuperare e arrivare al pareggio nel finale, ma purtroppo alcuni errori commessi hanno influito sull’esito finale del match. Ritengo che non si può che continuare a migliorare e a lavorare per ridurre al minimo questi errori. Aspettiamo con ansia la prossima sfida per tornare a giocare davanti ai nostri tifosi e portare a casa la vittoria».

Quattro vittorie, quattro sconfitte e otto punti in classifica: questo, tradotto in numeri, il percorso in campionato dei Lions Bisceglie. Parliamo di una squadra esperta e completa in tutti i reparti, abituata a competere nei campionati nazionali, in questa stagione affidata a coach Fabio Saputo con l’evidente obiettivo di competere per vincere il campionato.

L’ossatura della squadra è composta dagli esperti confermati Dip, 40enne centro italo argentino, e dal play Rodriguez Suppi, miglior realizzatore della squadra. A completare il roster i nuovi Trentini, Camporeale e Okiljevic temibili lunghi, abili sia nel pitturato che da fuori, mentre gli esterni Colombo, El Agbani, Di Camillo, Cavalieri e Dancetovic, garantiscono aggressività in difesa e punti di qualità in attacco. I Lions tirano con il 50% da due e con il 33% da tre.

