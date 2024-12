Basket B2/M, Simone Bergamo rinforza la Virtus Molfetta

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta annuncia l’arrivo di Simone Bergamo, nuovo innesto per la formazione biancoazzurra. Il centro italiano, classe 1999 e alto 202 cm, sarà subito a disposizione di coach Fabbri già dalla sfida di domenica contro il Canusium, indossando la maglia numero 9.

Cresciuto nel vivaio della Reyer Venezia, Bergamo ha conquistato il titolo italiano U18 Eccellenza nella stagione 2016/17, esordendo anche in Lega A. La sua carriera prosegue tra Jesolo in Serie C Gold e, più recentemente, con l’Amatori Pescara in Serie B Interregionale, dove ha registrato una media di 6.2 punti a partita.

Quest’anno ha iniziato con l’Anagni in Serie C laziale, brillando con una media di 20,2 punti per gara e attirando l’attenzione di club di categorie superiori. Giocatore moderno e versatile, Bergamo si distingue per la potenza fisica e una mano precisa, rendendolo efficace sia sotto canestro che nel gioco perimetrale. Un rinforzo di peso per le ambizioni della Virtus Molfetta.

