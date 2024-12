Basket B2/M, CJ Taranto travolto: esordio amaro per coach Mineo

Niente da fare per il CJ Basket Taranto nell’ultimo turno del 2024. La capolista Dinamo Brindisi si impone per 107-71 nella quindicesima giornata del campionato di Serie B Interregionale, girone G. Una sconfitta ampiamente pronosticata, che segna l’esordio amaro di coach Stefano Mineo sulla panchina rossoblù, con la squadra ancora decimata dalle assenze.

La partita si è decisa fin dai primi minuti: Brindisi ha subito imposto il suo ritmo con un break iniziale, guidata da un dominante Stankus, autore di 22 punti. Nonostante l’impegno e il cuore messi in campo, il CJ Taranto ha pagato il divario tecnico tra i roster, faticando a rimanere agganciato al match.

Tra i rossoblù, Amorelli si è distinto come miglior realizzatore con 15 punti, seguito da Giovara (13), Salerno e Facciolà (11 ciascuno). Positive anche le prestazioni dei giovani: Gigante continua la sua crescita con 7 punti, mentre Montanaro (2), Mirabile e Cito hanno contribuito con energia. Ottime indicazioni da Casalino (6 punti e una tripla) e Petraroli, autore dei suoi primi canestri in Serie B.

Coach Mineo potrà ripartire dalle buone sensazioni dell’ultimo quarto, “vinto” dai suoi ragazzi, per preparare al meglio il ritorno in campo il 4 gennaio. Il CJ Taranto affronterà Molfetta al PalaMazzola per iniziare il 2024 con il piede giusto.

DINAMO BRINDISI-CJ TARANTO 107-71

Parziali: 39-14, 58-29, 83-43

Dinamo Basket Brindisi: Greco 12, Jovanovic 15, Montanile 3, Urbonas 17, Datuowei 16, Pulli 12, Stonkus 22, Calò, Di Ianni 7, Delvecchio 1, Beltadze 2, Taurisano. All. Cristofaro.

CJ Basket Taranto: Petraroli 4. Giovara 13, Gigante 7, Facciolà 11, Casalino 6, Cito, Montanaro 2, Salerno 11, Amorelli 15, Mirabile 2. All. Mineo.

Arbitri: Serse Matteo di Brindisi (BR) e Conforti Matteo di Matera.

