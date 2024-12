Basket B2/M, Monopoli: obiettivo settima vittoria consecutiva

La Manelli Basket Monopoli si prepara all’ultima sfida casalinga del 2024 con l’obiettivo di regalare una vittoria ai propri tifosi e chiudere l’anno in testa alla classifica. Di fronte, però, troverà la Miwa Energia Benevento, squadra insidiosa che punta al sesto posto per accedere alla fase “Gold” nella decisiva seconda parte della stagione.

La sfida di andata vide trionfare i sanniti, un risultato che portò la società monopolitana a cambiare guida tecnica affidando la panchina a Sergio Carolillo. Benevento, nonostante un rendimento finora altalenante, è una formazione da non sottovalutare. Tra le sue fila spiccano elementi di qualità come Ndour, Caridà, Rianna, D’Antonio e Murolo, giocatori esperti della categoria.

Monopoli, però, resta concentrata su sé stessa. Come sottolinea Andrea Calisi: «Ci aspetta una partita ostica contro una squadra che si è rinforzata e che sta ottenendo risultati importanti. Non possiamo permetterci distrazioni: dobbiamo pensare partita dopo partita per arrivare al meglio nella fase calda della stagione, a febbraio, quando si vedrà davvero che squadra siamo».

Il sostegno del pubblico di casa sarà fondamentale: «I tifosi ci stanno dando una grossa mano, speriamo che anche domenica siano il nostro sesto uomo in campo», conclude Calisi.

Palla a due fissata per domenica 22 dicembre alle 18 presso la tensostruttura di via Amleto Pesce.

