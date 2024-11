Basket B2/M, Monopoli batte Adria Bari e l’aggancia in classifica

Buona anche la seconda per Sergio Carolillo. Dopo il successo a Brindisi, la Manelli Basket Monopoli supera l’Adria Bari con un 79-62 al termine di un match intenso, poco spettacolare, ma dominato dalla difesa e dalla concretezza dei padroni di casa. I monopolitani hanno tenuto il controllo per tutti i 40 minuti, respingendo i tentativi di rimonta degli avversari, guidati da Callara.

Quattro giocatori in doppia cifra per Monopoli: Laquintana (16), Aguzzoli (10), Spatti (14) e Vitale (15). Rientrato in campo dopo un infortunio, Vanni Laquintana ha subito dato il suo contributo partendo in quintetto. Il primo quarto si è chiuso con un basso 11-8, segnando una fase iniziale disordinata e con poca precisione al tiro da entrambe le squadre.

Nel secondo quarto, Monopoli ha allungato grazie alle triple di Formica e Laquintana, mentre Spatti ha dominato sotto canestro, portando la squadra avanti 33-24 all’intervallo lungo. Dopo una fiammata di Bari a inizio ripresa, i biancoverdi hanno mantenuto il sangue freddo, rispondendo con i canestri di Aguzzoli e Vitale.

Nell’ultimo quarto, Laquintana ha firmato un 2+2 decisivo, mentre Bari ha perso lucidità, subendo tre tecnici. La tripla finale di Vitale ha fatto esplodere la tensostruttura gremita. La Manelli Monopoli si trova ora a due punti dalla vetta e domenica sarà impegnata in trasferta contro Corato.

Manelli Basket Monopoli-Tecnoeleva Adria Bari 79-62 (11-8; 33-24; 55-48; 79-62)

Manelli Basket Monopoli: Aguzzoli 10, Laquintana 16, Spatti 14, Calisi 7, Preira 9, Vitale 15, Milosevic 5, Formica 3. All.: Carolillo.

Tecnoeleva Adria Bari: Callara 22, Rodriguez 15, Pelucchini 7, Anibaldi 10, Preite 2, Traorè 2, Zacchigna 2, Schifeo 2, Lupo 0. All.: Console.

Classifica (7ª Giornata): Brindisi, Avellino 12; Monopoli, Bari 10; Molfetta, Bisceglie, Termoli 8; Benevento 6; Mola, Corato 4; Canosa 2; Taranto 0.

