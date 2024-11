Basket A2/M, Valtur Brindisi sconfitta anche a Cento (70-66)

Settima sconfitta in otto gare per la Valtur Brindisi, che perde anche a Cento (70-66) e adesso è ultima in fondo alla classifica con due punti a braccetto con Piacenza, che, però, nell’anticipo del sabato ha conquistato la prima vittoria stagionale espugnando Cremona.

Non basta un Almeida da 18 punti (con 20 di valutazione) per evitare il kappaò emiliano, anche se la partita è stata molto incerta sino alle battute conclusive, con Tommy Laquintana che, in penetrazione, ha sbagliato nei secondi conclusivi l’appoggio del possibile supplementare.

Mercoledì i biancoazzurri saranno impegnati a Cremona prima di affrontare nel Pala Pentassuglia la forte APU Udine per la decima giornata di campionato.

SELLA CENTO – VALTUR BRINDISI : 70-66 ( 15-19 , 38-33 , 50-55 , 70-66 )

SELLA CENTO: Tamani ne, Ramponi ne, Tanfoglio 6 (2/4, 2 r.), Henderson Jr. 8 (1/5, 1/5, 10 r.), Berdini 8 (0/1, 1/3, 5 r.), Moretti ne, Sperduto 13 (0/2, 3/5, 1 r.), Davis IV 12 (2/5, 2/8, 7 r.), Benvenuti 10 (4/8, 6 r.), Nobile 8 (1/3, 2/5, 6r.), Alessandrini 5 (2/4, 0/2, 2 r.). Coach: Di Paolantonio.

VALTUR BRINDISI: Laquintana 8 (2/5, 1/3, 8 r.), Arletti 3 (1/1, 1 r.), Del Cadia 2 (1/1, 4 r.), Fantoma (0/2 da tre), De Vico 4 (0/3, 0/1, 4 r.), Radonjic (0/2 da tre), Calzavara 12 (3/7, 1/4, 2 r.), Allen 13 (2/8, 3/9, 2 r.), Ndzie 6 (3/5, 8 r.)Ameida 18 (2/3, 4/7, 4 r.), Jahier ne. Coach: Bucchi.

ARBITRI: Pazzaglia – Bartolini – Cattani.

NOTE – Tiri liberi: Cento 17/24, Brindisi 11/16. Perc. tiro: Cento 21/60 (11/32 da tre, ro 13, rd 29), Brindisi 23/61(9/28 da tre, ro 12, rd 25).

