Basket B2/M, Lions Bisceglie: obiettivo blindare i play-in gold

I Lions Bisceglie sono a un passo dalla certezza aritmetica dell’accesso al play-in gold della Serie B2, il torneo che riunirà le migliori dodici formazioni per contendersi gli otto posti nella griglia playoff. Con 12 vittorie su 19 incontri e tre giornate ancora da disputare nella prima fase, la squadra di coach Fabio Saputo ha la possibilità di chiudere la pratica domenica 26 gennaio al PalaLosito di Corato.

IL MOMENTO DEI LIONS

Nonostante le difficoltà recenti – tra infortuni, influenze e l’assenza di Gabriele Di Camillo, pedina chiave delle rotazioni – i nerazzurri hanno mostrato carattere nella vittoria contro la Virtus Molfetta. Proprio quell’intensità sarà fondamentale contro Corato, in una gara dove la difesa sarà il termometro della prestazione. Una solidità difensiva, infatti, rappresenta per Bisceglie la base per accendere il motore offensivo.

GLI AVVERSARI

Corato è una squadra dal rendimento altalenante: segna molto (80.5 punti di media) ma subisce altrettanto (82.5). Il roster di coach Juan Manuel Gattone punta su individualità come l’ala Nikola Nonkovic, in costante crescita (18 punti e 6 rimbalzi di media), e il bomber argentino Guido Mariani (17 punti e 4.3 assist). Importante anche l’apporto del play Niccolò Basile, ex capitano di Pesaro in Serie A1. Nella gara d’andata, i Lions si sono imposti 80-75 in volata.

ARBITRI E COPERTURA MEDIA

La sfida sarà diretta dagli arbitri Eros Marseglia di Mesagne e Davide Galieri di Termoli, con il supporto di ufficiali di campo provenienti da Gravina e Santeramo. Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Basket Corato, con statistiche in tempo reale disponibili sull’app Fip Stats per gli abbonati. I canali social dei Lions offriranno aggiornamenti, highlights e contenuti esclusivi prima, durante e dopo l’incontro.

