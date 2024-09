Basket B2/M, debutto vincente per i Lions Bisceglie

Debutto vincente per i Lions Bisceglie nel campionato di Serie B2. I nerazzurri di coach Fabio Saputo hanno superato al PalaMazzola il CJ Taranto nel match d’apertura del Girone G.

Successo maturato e costruito soprattutto nella seconda metà della sfida quando Dip e compagni hanno accelerato, raggiungendo anche le 21 lunghezze di vantaggio. Esordio positivo per il collettivo biscegliese, seguito sugli spalti da un buon numero di sostenitori.

La compagine tarantina, determinata a dare il massimo davanti al pubblico amico, è rimasta a contatto per due quarti di gara, riuscendo in alcuni momenti a condurre nel punteggio (tripla di Invidia per il 13-11). Rimarchevole, sul versante nerazzurro, l’impatto offensivo di Veljko Dancetovic: 8 punti realizzati nei primi sei minuti (13-16 il parziale).

I rossoblù di casa, trascinati dall’ottimo Amorelli, hanno rimesso la testa davanti con il giovanissimo Gigante (27-24 al 14’), complici alcune palle perse di troppo degli ospiti, sbavature comunque fisiologiche ad inizio stagione per un gruppo quasi tutto nuovo. Seconda frazione contrassegnata dalle ottime giocate di Juani Rodriguez, che con otto punti consecutivi ha ripreso le redini della contesa.

Bisceglie ha alzato l’intensità difensiva e colpito spesso in contropiede nel terzo periodo con Colomboe Cavalieri (45-58). La spettacolare schiacciata di Trentin, top scorer, è valsa il +15 (45-60 al 28’) e ancora Cavalieri ha dato ai Lions il +20 (55-75 al 34’).

Ultimo sussulto dei padroni di casa, capaci di spingersi orgogliosamente fino al -11 con Invidia protagonista (70-81 al 38’) ma Rodriguez ha chiuso i conti. Tutti i dieci giocatori utilizzati sul parquet sono andati a segno e ciascuno ha fornito un contributo fattivo sui due lati del campo.

CJ Taranto-Lions Bisceglie 74-87

CJ Taranto: Salerno 12, Giovara 14, Amorelli 16, Invidia 16, Facciolà 11, Gigante 3, Bitetti 2, Casalino, Mirabile. N.e.: Sannelli, Montanaro, Petraroli. All.: Orlando (squalificato).

Lions Bisceglie: Rodriguez 17, El Agbani 7, Dancetovic 8, Trentini 20, Dip 2, Colombo 13, Cavalieri12, Okiljevic 4, Di Camillo 2, Camporeale 2,. N.e.: La Macchia. All.: Saputo.

Arbitri: Amatori di Brindisi, De Carlo di Lecce.

Parziali: 18-20; 37-42; 51-65.

Note: uscito per cinque falli Okiljevic. Tiri liberi: Taranto 15/26, Bisceglie 13/19.

