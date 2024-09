Basket B2/M, CJ Taranto paga dazio nel terzo quarto

Due ottimi primi quarti, poi un passaggio a vuoto nel terzo costato caro. Così si è materializzata la prima sconfitta per il giovanissimo CJ Basket Taranto all’esordio nel campionato di serie B Interregionale girone G.

Al PalaMazzola si impongono i Lions Bisceglie per 87-74. Non bastano ai rossoblu le doppie cifre di Amorelli e Indivia (16pti), Giovara (14), Salerno (12) e Facciolà (11) e una partita tutta grinta e velocità pagata caramente nella seconda parte specie considerando le assenze di Pentassuglia e Montanaro, qualche acciacco di chi ha stretto i denti e una preparazione al pari della costituzione del roster cominciate in leggero ritardo.

Resta però la prestazione generale, anche e soprattutto dei giovani Virtus a segno con Gigante. Tra i Lions a tratti immarcabili Trentini top scorer con 20 punti e Rodriguez 17.

La partita. Coach Orlando parte con Amorelli, Invidia, Giovara, Facciolà, Salerno. Coach Saputo risponde con Dip, Trentini, Dancecovic, Okiljcevic, Rodriguez.

Il primo canestro della stagione è firmato da Facciolà, capitan Salerno concede il bis in tutti i sensi, due canestri di fila ma Bisceglie tiene botta con Dancevovic e con la palla rubata da Rodriguez e contropiede ribalta il punteggio sul 7-9. Salerro è scatenato: segna, subisce fallo e va dalla lunetta per il 2+1 segnando il suo 7° punto per il 10-9 CJ.

La partita è piacevole, Invidia e Dip si sfidano dalla distanza per il pari a 13. Dancecovic continua a tirare forte ma Bitetti f sentire cm e kg sotto canestro per il nuovo pari a 16. Il finale di quarto però sorride agli ospiti che chiudono avanti 18-20.

Okiljevic apre le danze nel 2° quarto, Giovara risponde in penetrazione per poi ripetersi con palla rubata e contropiede, anche Invidia si mette in evidenza scivolando sulla linea di fondo, ma il punteggio non si schioda dalla parità, 24-24.

E allora ci vuole un tocco di gioventù, ce lo mette Gigante, scuola Virtus, con una tripla che fa esplodere il PalaMazzola ammutolito subito dopo da quelle di Rodriguez, 7 punti in fila che non fiaccano però la verve di Giovara in arresto e tiro per il 34-35. Nel finale El Agbani sale in cattedra, anche lui referta una tripla, Taranto un po’ si inceppa e va all’intervallo sotto 37-42.

Trentini fa il primo canestro della ripresa. Salerno per Facciolà la risposta rossoblu. Trentini è on fire, recupera, segna un altro canestro, sul -7 Taranto si rifugia nel timeout e ne esce rinvigorito con il break di 4-0 firmato Salerno-Invidia che costringe stavolta i Lions alla sospensione. Trentini trascina i suoi, il CJ va a fiammate e dopo la penetrazione di Colombo si ritrova pericolosamente a -9. E deve sprecare un altro timeout. Che stavolta però non sortisce effetti. Anzi, Taranto perde palla facilmente in attacco, Bisceglie punisce con Colombo, Cavalieri e il solito Trentini e in un amen si ritrova a +17 che solo una reazione d’orgoglio rossoblu limita al 51-65 con cui si chiude il terzo quarto.

A inizio ultimo quarto Giovara prova a riaprire la partita con una tripla subito rispedita al mittente da Cavalieri, 54-70. Il numero 5 ospiti ci prende gusto e concede il bis poco dopo per il +20 che sa di punto esclamativo. Taranto continua a giocare perché solo così può migliorare e crescere, Facciolà e Giovara vanno a segno ma è già garbage time. Anzi no perché una doppia fiammata di Giovara e Invidia da tre punti dimezza il gap e a 3’ dalla fine sul 70-81 coach Saputo chiama timeout per evitare brutte sorprese.

Il ferro sputa il possibile -9 di uno scatenato Invidia. È l’ultimo sussulto CJ che si arrende 74-87 alla sirena e con la testa è già alla prima trasferta della stagione, in Campania, domenica prossima a Benevento.

CJ BASKET TARANTO – LIONS BISCEGLIE 74-87

CJ Basket Taranto: Salerno 12, Giovara 14, Amorelli 16, Invidia 16, Facciolà 11, Gigante 3, Bitetti 2, Casalino, Mirabile. Ne, Sannelli, Montanaro NE, Petraroli Ne. All.: Orlando (squalificato).

Lions Bisceglie: Rodriguez 17, El Agbani 7, Dancetovic 8, Trentini 20, Dip 2, Colombo 13, Cavalieri 12, Di Camillo 2, Camporeale 2,. N.e.: La Macchia. All.: Saputo.

Arbitri: Andrea Antonio Giuseppe Amatori di Brindisi e Francesco De Carlo di Lecce. Parziali: 18-20; 37-42; 51-65.Note: uscito per cinque falli Okiljevic.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author