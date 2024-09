Esordio amaro per la Valtur Brindisi: al PalaPentassuglia passa Avellino per 77 a 72

Esordio amaro per la Valtur Brindisi nel campionato di serie A/2 di pallacanestro. Al PalaPentassuglia passa la neo promossa Avellino con il punteggio di 77 a 72, anche grazie ad un break finale di 13 a 0 che pesa come un macigno per i biancazzurri di coach Piero Bucchi. Partono meglio gli irpini che al quinto cono avanti di tre punti (10 a 13), ma il lavoro a rimbalzo e la vena realizzativa di Ogden permette di compiere il primo sorpasso sul finire del primo quarto che Brindisi chiude avanti sul 21 a 17. L’allungo della Valtur arriva ad inizio del secondo quarto grazie a canestri di Allen e Arletti, sino al 27 – 19 che Avellino ricuce portandosi a meno uno (39 a 38) al riposo lungo. L’equilibrio resta anche nella terza frazione che Brindisi riesce comunque a chiudere di tre lunghezze (60 a 57), poi nell’ultimo quarto Brindisi manca il colpo del ko a quattro minuti dal termine e con le rotazioni ridotte subisce il break di 13 a 0 che vale ad Avellino rimonta, sorpasso e successo. Mercoledì 2 ottobre si torna in campo a Cantù per il turno infrasettimanale.

