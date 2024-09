Il Cerignola impatta sulla Casertana, altro pari a reti bianche

Contro la Casertana arriva il secondo pareggio consecutivo per il Cerignola e la terza gara senza reti. Gialloblù che non riescono, soprattutto nella ripresa, a sfruttare la superiorità numerica per l’espulsione di Kontek. Gara equilibrata per buona parte del primo tempo con la Casertana che si rende pericolosa al 18′ grazie alla conclusione di Collodel. La risposta del Cerignola arriva solo al 33′ anche se Coccia preferisce fornire un assist piuttosto che colpire di testa verso la porta sul cross di Russo. Nel finale di tempo è Saracco a salvare il risultato prima sulla conclusione di Carretta al 41′ e poi sul tiro al volo di Paglino 60 secondi dopo. Nella ripresa l’equilibrio si spezza al 16′ con l’espulsione di Kontek (doppio giallo rimediato in sette minuti). Il Cerignola alza i ritmi ma ha un Salvemini in serata no: al minuto 36 la girata del numero nove da distanza ravvicinata esalta i riflessi di Zanellati, poi sempre Salvemini non arriva su un cross pericoloso di Russo. Nel finale è la Casertana a rischiare di vincere la gara con Bakayoko murato a due passi dalla porta dopo un’azione solitaria. Il Cerignola allunga la sua astinenza da gol, ma muove la classifica.

CER 0-0 CAS

Audace Cerignola (3-4-2-1): Saracco; Visentin, Capomaggio, Gonnelli, Coccia (92’ Parigini); Tascone, Paolucci (52’ Velasquez – 92’ Faggioli), Russo; Ruggiero (61’ Sainz-Maza), Gagliano (52’ Di Dio), Salvemini. A disp.: Greco, Fares, Tentardini, Romano, Lorusso, Iurilli, Ianzano, Carrozza. All.: Raffaele

Casertana (4-2-3-1): Zanellati; Heinz, Bacchetti, Kontek, Fabbri (78’ Falasca); Collodel, Damian (68’ Proia); Paglino (78’ Mancini), Carretta (68’ Salomaa), Bakayoko; Deli (63’ Gatti). A disp.: Pareiko, Vilardi, Satriano, Matese, Iuliano, Bianchi, Rocca, Capasso. All.: Iori

Arbitro: Andrea Calzavara della sezione di Varese

Assistenti: Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 e Glauco Zanellati di Seregno

Ammoniti: Capomaggio, Gonnelli, Parigini (AC), Kontek (C)

Espulso: 62’ Kontek (C) per doppia ammonizione : 62’ Kontek (C) per doppia ammonizione

