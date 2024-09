Basket B2/M, CJ Taranto: anche Matteo Giovara torna in rossoblu

Il CJ Basket Taranto ha tesserato Matteo Giovara. L’esterno torinese è il quarto tassello del roster a disposizione di coach Orlando per il campionato di Serie B Interregionale maschile 2024/25.

Non c’è due senza tre, il quattro vien da sé. Il CJ Taranto cala un poker di ritorni in canotta rossoblu. Dopo Gianluca Salerno, Domenico Bitetti e Daniele Pentassuglia, si spezza però la vena tarantina del roster con il torinese Giovara. Matteo è una guardia nata il 19/05/1996 a Chivasso (TO). L’esterno piemontese è cresciuto nelle giovanili di Casale Monferrato ed esordiente in Lega 2 nella Novipiù Casale prima dell’approdo, a Bassano prima di Taranto.

È arrivato in rossoblu a fine gennaio 2018 per rinforzare la squadra, allora allenata da coach Calore segnando subito 28 punti alla seconda presenza contro Francavilla. Il suo apporto fu decisivo per la salvezza del CJ, come testimoniano i 23 punti nella “bella” dei playout contro Manfredonia in gara 3 al Palafiom. Per “Giova” due annate da protagonista in C Silver e in C Gold con una media realizzativa sempre in doppia cifra. Poi Matteo ha militato nelle fila dell’A.S.D. New Best Basket Mazzano in Serie C Gold dove gioca praticamente tutte le ultime stagioni eccetto una parentesi conla Nuova Matteotti Corato, ma sempre in C Gold.

Matteo, ti aspettati la richiamata del CJ Taranto, come ci puoi raccontare di questo tuo ritorno in rossoblu?

Quando ho ricevuto la chiamata, è stata una grande emozione. Il mio ritorno al CJ Tarantorappresenta non solo un’opportunità per tornare a giocare in un ambiente che considero familiare, ma anche una sfida entusiasmante. Ho sempre avuto un legame speciale con questa società e i suoi tifosi, quindi non vedo l’ora di dare il massimo e contribuire al successo del club.

Cosa ricordi di quella tua prima esperienza a Taranto giovanissimo, eri uno dei più apprezzati dai tifosi rossoblu?

Ricordo la mia prima esperienza a Taranto con grande affetto. Sono stato due anni ed in entrambi ho trovato un gruppo molto unito sia in campo che fuori e insieme abbiamo raggiunto obbiettivi importanti. Ho ancora vividi ricordi delle esultanze insieme ai tifosi e ai compagni di squadra ed il calore che trasmettevano le persone tarantine.

CJ progetto giovane, tu sulla carta dovresti essere uno dei punti di riferimento del gruppo insieme ai tarantini ‘esperti” Salerno, Bitetti e Pentassuglia, cosa ne pensi?

Penso che sia un’opportunità fantastica. Il progetto giovane del CJ Taranto rappresenta una sfida interessante, e sono onorato di poter tornare a giocare con i miei compagni di battaglia nonchè amici Domenico Bitetti, Gianluca Salerno e Daniele Pentassuglia. Credo che sia fondamentale condividere la nostra esperienza con i più giovani e aiutarli a crescere, sia dentro che fuori dal campo. Sono convinto che, lavorando insieme e sostenendoci l’un l’altro, possiamo raggiungere grandi traguardi.

Un messaggio per i tifosi che riabbraccerai presto al palazzetto?

Voglio dire ai tifosi che non vedo l’ora di tornare a giocare davanti a loro. Il loro supporto sono ció che rende speciale l’atmosfera al palazzetto. Sono pronto a scendere il campo con il coltello tra i denti per portare in alto la città dai colori rossoblu.

