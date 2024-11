Basket B2/M, CJ Taranto a caccia della prima vittoria

Il CJ Basket Taranto torna finalmente a respirare l’aria di casa, giocando al PalaMazzola dopo tre trasferte consecutive e una “gara interna” con Corato disputata a Castellaneta. Sabato 16 novembre, nella nona giornata del Girone G di Serie B Interregionale, la squadra rossoblù accoglierà al palazzetto di via Venezia, con ingresso libero, la Canusium Basket, cercando di spezzare la maledizione dello “zero” in classifica.

Parla Angelo Petraroli, nuovo dirigente del CJ Basket Taranto

Alla vigilia del match, Angelo Petraroli, nuovo dirigente accompagnatore del CJ Basket, racconta il suo ingresso in società e le emozioni legate al nuovo ruolo. “Devo ringraziare il presidente Cosenza e il vice Conversano per la fiducia. La mia passione per la pallacanestro mi ha spinto a mettere a disposizione del CJ Basket l’esperienza maturata con la Virtus Taranto e l’ASD Santa Rita”.

Un momento speciale per Petraroli, che segue anche la crescita dei giovani under della Virtus, ora protagonisti in prima squadra, compreso suo figlio Stefano: “Vederlo lavorare in palestra e indossare la maglia rossoblù dopo anni nelle giovanili è una grande emozione. Lo stesso vale per essere parte della Serie B e vivere momenti come l’esecuzione dell’inno nazionale”.

Petraroli analizza anche il difficile avvio di stagione: “La classifica non rispecchia l’impegno profuso della squadra. Gli infortuni hanno pesato, ma questi ragazzi sono giovani e promettenti. Il calore dei tifosi sarà determinante. Invito tutti al PalaMazzola: il vostro supporto farà la differenza!”.

La sfida tra CJ Basket Taranto e Canusium Basket si giocherà sabato 16 novembre con palla a due alle 21. Gli arbitri designati sono Matteo Serse di Brindisi e Aldo Procacci di Corato. Ingresso libero: un’occasione per sostenere la squadra e vivere una serata di basket.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author