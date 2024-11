Basket B2/M, Monopoli-Avellino: scontro diretto che vale doppio

Alle 18.00 di domenica 17 novembre, nella tensostruttura di via Amleto Pesce il big match tra Manelli Monopoli e Scandone Avellino, entrambe appaiate al secondo posto a soli due punti dalla vetta. Una sfida cruciale per la classifica e per la seconda fase del campionato, in cui i punti conquistati contro le squadre della stessa “Division” saranno portati in dote.

La squadra di coach Carolillo arriva alla gara con un morale altissimo, forte di tre vittorie consecutive e di una nuova consapevolezza del proprio potenziale. Di fronte, un’Avellino solida ed esperta, imbattuta in trasferta fino a questo momento ma reduce dalla sconfitta nello scontro diretto contro Brindisi.

Alessandro Spatti, tornato in piena forma dopo un problema alla caviglia, sottolinea l’importanza della gara: «L’umore è alto dopo tre vittorie di fila, e contro Avellino sarà uno scontro diretto fondamentale. I punti conquistati ora saranno decisivi nella seconda fase».

Sulla stessa linea d’onda l’assistant coach Alessandro Ostuni: «Questi sono già punti da play-off. Avellino è una squadra esperta e fisica, sarà una vera battaglia. Ma noi siamo in fiducia e non possiamo permetterci passi falsi».

Si prevede una grande affluenza di pubblico per spingere Monopoli in questo delicato incontro. La squadra promette spettacolo per i tifosi presenti.

Programma 9a Giornata

• Brindisi-Bari: sab. ore 18.00

• Benevento-Molfetta: sab. ore 18.00

• Taranto-Canosa: sab. ore 21.00

• Termoli-Mola: dom. ore 18.00

• Manelli Monopoli-Avellino: dom. ore 18.00

• Bisceglie-Corato: dom. ore 18.00

Classifica

Brindisi 14

Monopoli, Avellino, Bari 12

Bisceglie 10

Termoli, Molfetta 8

Mola, Benevento 6

Canosa, Corato 4

Taranto -3

