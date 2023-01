Basket B/M: White Wise Monopoli vuol cambiare registro

Si comincia domenica 8 gennaio alla tensostruttura di via Amleto Pesce per il match interno con Roseto. Il campionato di serie B di basket riprende con le ultime due partite del girone d’andata. La White Wise Basket Monopoli torna in campo domenica alle 18 per affrontare Roseto, compagine attualmente terza in classifica e reduce, prima della pausa natalizia, dalla netta vittoria interna contro Corato.

Per la formazione di coach Salvemini l’inizio del 2023 non sarà semplice, perché il calendario propone, nell’ordine, la sfida di domenica contro Roseto e, successivamente, due match esterni consecutivi contro la capolista Ruvo e Cassino.

Ma l’obiettivo dei monopolitani è quello di cambiare registro, perché la classifica si è fatta decisamente preoccupante e perché, alla vigilia del campionato, gli obiettivi erano ben altri. La società ha deciso di dare continuità al progetto tecnico, confermando in toto anche il roster, anche se non è da escludere qualche innesto per rimpinguare l’organico.

Il presidente Francesco Caleprico spiega: «Ovviamente non siamo soddisfatti di questa prima parte di stagione, ma siamo altrettanti fiduciosi di poter risalire la china già a partire dalla prossime partite. Abbiamo approfittato di questa pausa per parlare singolarmente con ogni giocatore – spiega Caleprico – per capire cosa c’è che non va ma anche per richiamare tutti alle proprie responsabilità. Da quello che stiamo venendo negli allenamenti, c’è un’aria nuova. Poi, sarà il campo a dover parlare. Noi faremo di tutto per restare in serie B”.

“Mercato? Nel basket non è semplice intervenire a stagione in corso, ma teniamo le antenne dritte perché, se dovesse presentarsi l’occasione buona, non ci tireremo indietro. Invito tutti a starci vicino – è il messaggio del presidente della White Wise – perché siamo convinti di poter fare ancora bene e dire la nostra in questo campionato». Appuntamento domenica alle 18, presso la tensostruttura di via Amleto Pesce, per Monopoli-Roseto, primo match del 2023.

