Basket C/F: Taranto, match ad alta tensione con Juve Trani

Sarà un match non adatto ai deboli di cuore quello che sabato 7 gennaio vedrà di fronte al PalaMazzola le ragazze della Nuovi Orizzonti Taranto contrapposte alla Juve Trani. Un campionato che a una giornata dal termine del girone di andata, vede cinque squadre a otto punti, con una staccata di sole due lunghezze più sotto. Un torneo equilibrato, in ogni gara può fare la differenza lo stato atletico nonché quello psicologico.

Con il San Pancrazio, in casa, il team di coach Orlando ha dimostrato caparbietà e tenacia, ora per Ciminelli e compagne è arrivato il momento di confermare quanto di buono è stato raccolto in questa prima porzione di torneo e cercare di continuare a vincere, anche grazie al supporto del pubblico di casa.

L’assistent coach Arianna Capriulo, ci descrive il momento della Nuovi Orizzonti Taranto: “Abbiamo iniziato bene questo torneo, con delle novità e un nuovo allenatore. Il gruppo ha visto l’inserimento di under di qualità che stanno facendo bene. Il nostro obiettivo è certamente vincere e cercare di portare a casa ciò che in precedenza non abbiamo raggiunto per un soffio. Con il San Pancrazio abbiamo commesso degli errori, ma è stato importante vincere. È un campionato equilibrato e avvincente, siamo tutte in vetta”.

Arbitreranno l’incontro Franco Flavio Lastella di Mola di Bari e Cosimo Lorusso di Taranto. Il match avrà inizio alle ore 18 di Sabato 7 Gennaio al PalaMazzola di Taranto con ingresso gratuito da Viale Venezia. L’invito è quello di sostenere le ragazze ioniche e di venire a godersi uno spettacolo nel quale ci sarà certamente da divertirsi.

