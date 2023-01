Basket: Happy Casa, Vitucci ‘Ottimo segnale del gruppo’

Successo in trasferta per la Happy Casa che conquista la BLM Group Arena di Trento a distanza di quattro anni dall’ultima volta. Punteggio finale di 68-78 in favore dei biancoazzurri. “Vittoria molto importante, ottima risposta e segnale del gruppo che vive di terribili alti e bassi durante la stagione e fa fatica a trovare continuità, ma che ha dato dimostrazione di grande applicazione ai dettami della vigilia e voglia di vincere – commenta Frank Vitucci, allenatore della Happy Casa Brindisi -. Il primo tempo è stato molto importante per dare un timbro difensivo, abbiamo lavorato benissimo a rimbalzo sapendo potesse essere una chiave cruciale. Cinque giocatori in doppia cifra sono indice di una buona distribuzione di personalità. Sono contento per i giocatori e i tifosi che continuano a seguirci anche a distanza. Il presidente era fiducioso, ci ha visti lavorare bene in settimana nonostante l’assenza di Perkins. Ora continuiamo così”.

