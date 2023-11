Basket B/M: Lions Bisceglie, l’imperativo è riscattarsi subito

Mettersi alle spalle le ultime due prove opache in trasferta (San Vendemiano e Mestre) e cominciare nel migliore dei modi il percorso dei diversi confronti diretti con formazioni in lotta per la salvezza previsti dal calendario fino al giro di boa.

I Lions Bisceglie renderanno visita al CJ Taranto sulle tavole del PalaMazzola nella sfida tutta pugliese in programma domenica 26 novembre con palla a due fissata per le ore 18. L’imperativo è riscattarsi subito, tornare al successo e guadagnare posizioni in classifica nel raggruppamento B del torneo di Serie B Nazionale Old Wild West. I tifosi biscegliesi, consapevoli dell’importanza di questo tipo di gare, sono pronti a sostenere i ragazzi di coach Enrico Fabbri con tutto il calore e l’affetto del quale hanno bisogno per rialzare la testa.

I NERAZZURRI

L’aspetto psicologico sarà una delle chiavi di volta per le prospettive di rivalsa di un collettivo che merita molto di più dell’attuale situazione in graduatoria. Tre affermazioni, in tutta oggettività, sono ben poche rispetto a quanto si sarebbe potuto e dovuto ottenere ma da questa consapevolezza diverrà basilare tirare fuori ulteriori motivazioni ed energie per risalire la china già dal match sul campo jonico. Maggiore intensità sia in attacco che in difesa, una circolazione di palla più fluida, un impatto fisico di spessore e il giusto atteggiamento nell’approcciarsi alle letture delle situazioni specifiche costituiscono gli “ingredienti” necessari per tornare alla vittoria.

GLI AVVERSARI

La compagine jonica, affidata al tecnico Mario Cottignoli, ha raccolto finora due successi su dieci incontri, sfiorando di un soffio la vittoria in diverse circostanze. Il top scorer è l’esterno classe 2002 Francesco Reggiani (15.6 punti di media con un invidiabile 48% nel tiro dalla lunga distanza) mentre il pivot Elhadji Thioune garantisce invidiabile efficacia e solidità sotto le plance (15.1 punti e 11.1 rimbalzi). Importante è il contributo, sui due lati del campo, di Gianmarco Conte, capitano e leader carismatico del gruppo rossoblù (10.6 punti). Il regista Luca Valentini (26 anni), l’ala Matteo Ambrosin (7 triple realizzate domenica scorsa a Ravenna), il play-guardia del 2001 Giovanni Ragagnin e il centro Marco Lusvarghi (pur non al top della forma fisica) aggiungono sostanza al team tarantino, che non potrà disporre dello spagnolo Rafael Casanova, giocatore non formato ancora ai box dopo l’intervento di pneumotorace al quale si è dovuto sottoporre. ​



ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO

Il match sarà arbitrato da Leonardo Marcelli e Indro Spinelli di Roma. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Federica Camisa di Brindisi (segnapunti), Antonio Rosucci di Bari (cronometrista) e Felice Enrico Berardi di Ruvo (addetto ai 24”).

COPERTURA MEDIA

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 17:55 sulla piattaforma OTT a pagamento Lnp pass (tutte le informazioni sui costi al sito https://lnppass.legapallacanestro.com).

Aggiornamenti sul punteggio del match al termine di ogni quarto sui canali social Lions, che riporteranno anche ulteriori contenuti prima, durante e dopo l’incontro.

Il resoconto della gara, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul sito internet www.lionsbisceglie.com mentre gli highlights e ulteriori contenuti saranno pubblicati su Facebook, Instagram, Youtube e Tik Tok.

