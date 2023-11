Basket B/M: CJ Taranto a caccia della vittoria perduta

Dal PalaFiom al PalaMazzola. A caccia della vittoria smarrita. Il CJ Basket Taranto torna in campo per invertire il trend che vede i rossoblu in striscia negativa di oramai 5 partite. Derby time per l’undicesima giornata del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24, girone B, domenica 26 novembre, con i rossoblu che ospiteranno i Lions Bisceglie. Palla a due alle ore 18. Diretta LnpPass.

Taranto arriva alla sfida contro i nerazzurri per chiudere si spera in bellezza un novembre amaro, amarissimo che ha visto i rossoblu sconfitti 5 volte in fila in gare dallo svolgimento abbastanza simile. Partenza lenta, grande reazione, rimonta e finale in bilico che però per un motivo o per un altro non ha mai premiato la compagine di coach Cottignoli.

Abbastanza emblematiche le ultime due sconfitte contro Roseto e Ravenna con il CJ capace di giocarsi la vittoria all’ultimo possesso, dopo una bella rimonta, ma mai premiata dalla fortuna con forse qualche pizzico di inesperienza ancora pagato in campo. Il tutto condito da tante assenze e problemi fisici che hanno limitato le rotazioni.

Tra le buone risposte dal campo, c’è sicuramente il rendimento in crescendo di Giovanni Ragagnin che ha parlato del suo momento, di quello della squadra e del derby con Bisceglie che verrà durante Onda Rossoblu su Cittadella La Radio, emittente ufficiale del CJ Basket Taranto: “Il derby può essere, deve essere l’occasione giusta. Inutile dire che stiamo vivendo un periodo particolare con tante assenze però siamo stati bravi a stringere i denti anche se siamo stati sfortunati. Ora abbiamo bisogno di una vittoria, dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo, continuare a giocare di squadra, aiutarci l’un l’altro, per invertire il trend negativo e con l’aiuto del pubblico ce la possiamo fare”

Mettersi alle spalle le ultime due prove opache in trasferta (San Vendemiano e Mestre) e cominciare nel migliore dei modi il percorso dei diversi confronti diretti previsti dal calendario fino al giro di boa. Stesso spirito del CJ anche per i Lions Bisceglie che sin qui hanno raccolto solo 3 vittorie in campionato e precedono di sole due lunghezze i rossolbu in classifica.

A caricare la squadra ci ha pensato in settimana il ds Di Nardo dal canali ufficiali nerazzurri: “Tutti ci aspettiamo, già da Taranto una squadra determinata, combattiva, pronta a giocare con il sangue agli occhi e a lottare su ogni pallone con tutta l’energia in corpo. Dobbiamo e vogliamo, insieme, invertire la rotta e lasciarci alle spalle quegli episodi rocamboleschi e sfortunati che ci hanno privato di successi meritati» ha sottolineato il dirigente biscegliese. Chiedo a maggior ragione, in questa fase del campionato, il massimo sostegno da parte dei tifosi: sarà importante vederli sugli spalti a Taranto a fianco della squadra per spingerla verso la vittoria”.

Insomma al PalaMazzola spettacolo assicurato. Biglietti sulla piattaforma dedicata di Liveticket in prevendita, oppure domenica, a partire dalle 17 circa presso il botteghino del PalaPalaMazzolaingresso da via Venezia: biglietto intero 7 euro, ridotto 4 per donne e under 22. Gli under 12 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1).

Palla a due alle ore 18, Arbitreranno i signori Leonardo Marcelli e Indro Spinelli di Roma. Diretta LnpPass, servizio in abbonamento, con la telecronaca di Luigi de Luca e il commento tecnico di Fabio Palagiano.

SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST GIRONE B 2023/24 – 11a giornata

25/11/2023 18:30 Civitus Allianz Vicenza-General Contractor Jesi

25/11/2023 20:30 Logimatic Group Ozzano-Gemini Mestre

26/11/2023 18:00 Pallacanestro Virtus Padova-Allianz Pazienza San Severo

26/11/2023 18:00 LuxArm Lumezzane-Andrea Costa Imola

26/11/2023 18:00 Blacks Faenza-LUX Chieti

26/11/2023 18:00 Ristopro Fabriano-Liofilchem Roseto

26/11/2023 18:00 CJ Basket Taranto-Lions Bisceglie

26/11/2023 18:00 Virtus Imola-OraSì Ravenna

26/11/2023 19:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Rucker San Vendemiano

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Classifica

Ruvo di Puglia 18 9-1

Rucker San Vendemiano 16 8-2

Liofilchem Roseto 16 8-2

Allianz Pazienza San Severo 14 7-3

Ristopro Fabriano 12 6-4

General Contractor Jesi 12 6-4

LUX Chieti* 11 6-4

Gemini Mestre 10 5-5

Blacks Faenza 10 5-5

Andrea Costa Imola 8 4-6

Virtus Imola 8 4-6

LuxArm Lumezzane 8 4-6

Pallacanestro Virtus Padova 8 4-6

OraSì Ravenna 8 4-6

Lions Bisceglie 6 3-7

Logimatic Group Ozzano 6 3-7

CJ Basket Taranto 4 2-8

Civitus Allianz Vicenza 4 2-8

*LUX Chieti 1 punto di penalizzazione

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

