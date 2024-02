Basket B/M, Lions Bisceglie: incrocio stuzzicante con San Vendemiano

Il ciclo di confronti ravvicinati con formazioni di vertice, dopo la sfida interna con Jesi e la trasferta sul parquet di Roseto, metterà i Lions Bisceglie al cospetto di San Vendemiano, terza in classifica nel girone B della Serie B Nazionale Old Wild West.

Domenica 18 febbraio, sulle tavole del PalaDolmen, andrà in scena un incrocio stuzzicante per i nerazzurri allenati da Agostino Origlio, alla ricerca dell’ottavo successo stagionale e dello scalpo di una delle più forti compagini del lotto. Palla a due posticipata alle ore 19:30.

LIONS BISCEGLIE

Lo staff ha concesso riposo supplementare al gruppo nella giornata di giovedì, al rientro dall’Abruzzo. Gli allenamenti di venerdì hanno consentito di porre l’accento su alcune situazioni tattiche e preparare nel migliore dei modi una partita senza dubbio non semplice. Chiti e compagni confidano nel supporto del pubblico biscegliese per provare a conquistare un’affermazione che varrebbe platino nel contesto della corsa verso la salvezza.

Il graduale pieno recupero fisico del playmaker JuaniRodriguez e dell’esterno Edoardo Fontana rappresenta un fattore essenziale per la crescita della squadra, determinatissima a farsi trovare pronta per il rush conclusivo della regular season e i numerosi scontri diretti previsti dal calendario. Coach Origlio e il vice Davide Gabriele continuano a lavorare sodo per la definizione di un’identità precisa del team, curando nel dettaglio l’aspetto motivazionale, fondamento imprescindibile per i propositi di rivalsa di tutto l’ambiente.

Il percorso per la permanenza in B Nazionale si intraprende tutti insieme, con il massimo impegno di ciascuna delle componenti sia dentro che fuori dal campo e l’importantissimo supporto della tifoseria.

SAN VENDEMIANO

Roster profondo e di altissimo lignaggio, quello costruito dal club veneto e affidato all’ottimo Michele Carrea, tecnico 41enne che può vantare diverse esperienze in A2. L’ex di turno Edoardo Di Emidio, pienamente recuperato da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nel segmento iniziale della stagione, è solo uno dei giocatori di spessore in forza a San Vendemiano: il top scorer è Kristaps Gluditis, esterno lettone dall’invidiabile raggio di tiro (ha il 44% da tre) mentre Lorenzo Calbini e Alberto Cacace garantiscono energia sui due lati del campo, ben supportati dai vari Oxilia, Chiumenti e Perin.

Il talento dei giovani Zacchigna e Vettori impreziosisce un roster al quale, in seguito al brutto infortunio al crociato occorso a Nicolò Gatti (stagione finita), è stato aggiunto Stefano Laudoni per garantire la giusta solidità. Il team trevigiano è l’unico ancora imbattuto fra le mura amiche fra tutti i 36 partecipanti al campionato di Serie B Nazionale e ha conquistato 5 successi su dodici gare esterne.

ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO

Il match sarà arbitrato da Davide Valletta di Montesilvano (Pescara) e Samuele Riggio di Siderno (Reggio Calabria). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Cosimo Damiano Tavoletti di Barletta (segnapunti), Luigi Serrano di Monteroni (cronometrista) e Isabella Giordano di Bari (addetto ai 24”).

COPERTURA MEDIA

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 19:25 sulla piattaforma OTT a pagamento Lnp pass (tutte le informazioni sui costi al sito https://lnppass.legapallacanestro.com). Telecronaca di Vito Troilo e Luca Ferrante, regìa di Mimmo Latilla, organizzazione a cura di Antonio Lopopolo.

Aggiornamenti sul punteggio del match al termine di ogni quarto sui canali social Lions, che riporteranno anche ulteriori contenuti prima, durante e dopo l’incontro.

Il resoconto della gara, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul sito internet www.lionsbisceglie.com mentre gli highlights, interviste e ulteriori contenuti saranno pubblicati su Facebook, Instagram, Youtube e Tik Tok. La ricca fotogallery, a cura di Cristina Pellegrini, sarà pubblicata integralmente su Facebook mentre un’accurata selezione sarà disponibile su Instagram.

