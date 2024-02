Basket B/M, CJ Taranto torna al PalaMazzola per continuare a lottare

Il momento non è dei più facili ma lottare e non arrendersi è nel dna del CJ Basket Taranto. Che domani, domenica 17 febbraio, scenderà in campo al PalaMazzola per dare tutto contro la General Contractor Jesi nel match valido per la venticinquesima giornata del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24, girone B, ottava di ritorno con palla a due alle ore 18.

Reduce da due trasferte consecutive il CJ Basket Taranto torna finalmente a sentire aria di casa, riabbracciando il pubblico del PalaMazzola dove due settimane aveva sfiorato la prima vittoria del 2024 in una partita punto a punto contro Vicenza.

Nonostante mille difficoltà, anche di organico al momento, la squadra di coach Cottignoli affronterà con il massimo impegno il match con l’importante contributo dei giovani della Virtus Taranto che aver esordito in serie B hanno preso confidenza con la categoria superiore, accumulato minuto e anche segnato.

La General Contractor Jesi occupa al momento il quarto posto in classifica con 16 vittorie all’attivo. La squadra di coach Marcello Ghizzinardi è in serie positiva in questo inizio di anno e di girone di ritorno con sei successi nelle ultime 7 gare, l’ultimo dei quali nel turno infrasettimanale in modo schiacciante contro Lumezzane.

Un roster di tutto rispetto che può contare sull’ex rossoblu per ben due volte, Tato Bruno e poi l’ex Bisceglie Daniele Merletto ed il lungo Edoardo Tiberti, arrivato in uscita da Chieti, che mercoledì scorso è stato eletto mvp della giornata dall’alto della sua doppia doppia contro la Lux.

L’appuntamento è dunque al PalaMazzola con palla a due alle ore 18 di domenica. Arbitreranno i signori Alessi Nicola di Lugo (RA) e Di Mauro Alex Oliver di Sasso Marconi (BO). Diretta LnpPass, servizio in abbonamento, con la telecronaca di Luigi de Luca e il commento tecnico di Fabio Palagiano. Durante la partita, specie nell’intervallo animazione e mascotte al PalaMazzola con Sweet Simo Event.

Prevendita biglietti su Liveticket: basta andare sul sito www.liveticket.it per la precisione al link dedicato della pagina dei rossoblu: cliccare sull’evento di domenica quindi completare i vari campi e, una volta acquistato il biglietto, scegliere il modo in cui scaricare il tagliando, via email oppure tramite QR code. Costo del biglietto 9.90 euro compreso dei costi di prevendita; ridotti 5.50 per donne e under 25.

Domenica, invece, giorno della partita, i tagliandi saranno messi in vendita a ridosso del match a partire dalle 17 circa presso il botteghino del PalaMazzola (9 euro il biglietto intero, 5 il ridotto: donne e under 25), ingresso unico da via Venezia. Gli under 14 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1).

Vi ricordiamo inoltre che il CJ Basket Taranto ha messo a disposizione, di chiunque volesse contribuire, il seguente IBAN creato ad hoc per questa iniziativa: IT34P0881715800004000005763presso la Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe a Taranto. Il contributo, fiscalmente detraibile, va inquadrato come erogazione liberale a favore di società sportiva dilettantistica da effettuarsi tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Riepilogando:

IBAN – IT34P0881715800004000005763

Causale da indicare nel bonifico: EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DI CJ

BASKET TARANTO SSD ARL. N. ISCRIZIONE RASD [3021]

La società sin d’ora ringrazia tutti coloro che parteciperanno a questa “sottoscrizione popolare”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author