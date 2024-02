Basket C/M, Molfetta: Iannelli avvisa Lecce, ‘Vogliamo vincere’

«Sarà una battaglia, ma abbiamo lavorato sodo per vendicare la sconfitta dell’andata». È Giuseppe Iannelli, ala-centro alla prima annata con la Pallacanestro Molfetta, reduce da due vittorie consecutive con Corato e Apricena, a presentare il big match interno di sabato contro La Scuola di Basket Lecce, distante appena quattro lunghezze e valevole per la diciottesima giornata di Serie C unica.

”Ci aspettiamo un’avversaria importante, con grandi qualità. La partita è di cartello, classifica alla mano, quindi ci siamo preparati per essere protagonisti. Sarà una grande partita, ma vogliamo vincere – continua Iannelli che con il fanalino di coda Apricena ha siglato 21 punti, oltre a 11 rimbalzi e 2 assist, risultando il migliore giocatore dell’incontro -. Sicuramente sto attraversando un periodo di ottima forma grazie all’intero staff, che mi segue in maniera costante, e a tutti i compagni, che mi cercano in campo, dove sto rendendo molto bene».

Vincere per vendicare la sconfitta in Salento. La squadra di coach Gesmundo è reduce da quattro punti nelle ultime due gare, sta lavorando bene e «vincere con Lecce vorrebbe dire tanto perché è uno scontro diretto che ci permetterebbe di “vendicare” la sconfitta subita all’andata – ha proseguito Iannelli -. Serve una delle nostre migliori gare perché il momento lo richiede, anche se sappiamo che i nostri avversari si sono rinforzati”.

La Scuola di Basket Lecce di coach Michelutti arriverà al big match dopo il successo interno con Barletta che ha interrotto la mini-serie negativa di due sconfitte di fila con Corato e Apricena. Al playmaker Laudisa e al centro Mocavero (11.7 di media), la squadra salentina ha aggiunto atleti importanti come l’esterno Cantagalli, giunto a Lecce la scorsa settimana da Montecatini, la guardia italo argentina Fumaneri, il migliore realizzatore con 14.7 punti di media, l’ala forte Prete, la guardia Coppola (11.3 di media) e il centro ucraino Shvets.

”Di fronte avremo di fronte giocatori importanti, come li abbiamo anche noi, consci delle nostre qualità. Sarà una battaglia e noi saremo più pronti che mai”, conclude Iannelli. L’appuntamento è per sabato 17 febbraio al PalaPoli. Palla a due alle ore 19.00, apertura cancelli alle ore 18.00. Ticket: 3 euro.

