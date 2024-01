Basket B/M, Lions Bisceglie: Agostino Origlio nuovo coach

Sarà Agostino Origlio a guidare i Lions Bisceglie fino al termine della stagione agonistica 2023-2024.La società nerazzurra ha scelto di affidare il gruppo al tecnico siciliano, 50 anni il prossimo 14 giugno, fra i più apprezzati allenatori delle minors italiane.

Originario di Capo d’Orlando, coach Origlio ha cominciato con le giovanili dell’Orlandina, club della sua città, ricoprendo anche l’incarico di assistente della prima squadra fino al 2003, quando si è spostato a Teramo, in Serie A, per fare da vice a Franco Gramenzi, attuale trainer di Roseto, e in seguito a Massimo Cancellieri.

L’impatto con il ruolo di capoallenatore è avvenuto negli anni successivi, fra Rosignano e Oristano in C1. Le indiscusse qualità tecniche e organizzative gli sono valse una nuova chiamata da assistente a Veroli, ancora con Gramenzi, per due stagioni fra B1 e Legadue, e poi le splendide annate al fianco di Giovanni Perdichizzi a Brindisi, con la conquista di una storica promozione in Serie A.

Tornato insieme a Gramenzi a Ferentino, in A2, per altri quattro campionati, il nuovo timoniere dei Lions ha poi intrapreso una carriera da “primo” fra Valmontone, Cerignola, Olimpia Matera, Sant’Antimo e Montecatini in B, diventando anche assistente delle nazionali azzurre di basket 3×3.

Coach Agostino Origlio ha già raggiunto Bisceglie per dirigere l’allenamento di lunedì pomeriggio e sarà in panchina mercoledì per la sfida esterna sul parquet di Fabriano. Tutte le componenti della grande famiglia Lions gli rivolgono il benvenuto e gli formulano l’augurio di buon lavoro.

