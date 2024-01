Basket B/M, Lions Bisceglie: match infrasettimanale a Fabriano

Saranno trascorse poco più di 48 ore dall’arrivo al PalaDolmen quando Agostino Origlio, nuovo allenatore dei Lions Bisceglie, darà il via ufficialmente al suo percorso con il probante match esterno sul parquet del palasport di Cerreto d’Esi contro Fabriano.

Un esordio tutt’altro sul velluto per il combattivo tecnico siciliano, che ha rilevato il testimone da Enrico Fabbri lunedì pomeriggio e diretto già i primi due allenamenti: una delle tante sfide affrontate dal timoniere nerazzurro, prontissimo a trasmettere energia e spirito d’iniziativa al gruppo oltre a quanto è riuscito a fare in termini tattici.

Le due vittorie ottenute su tre incontri nel 2024 certificano, in ogni caso, la volontà di ripresa del team, determinato più che mai a recuperare il maggior numero di posizioni in classifica nel minor tempo possibile. La contesa in calendario mercoledì 24 gennaio con palla a due fissata per le ore 21, inclusa nel programma della ventesima giornata (di 34) del torneo di Serie B Nazionale Old Wild West, assume perciò ulteriori elementi di particolare interesse.

I NERAZZURRI

La decisione della dirigenza non ha certo lasciato indifferente una squadra che ha tutta l’aria di potersi sbloccare prendendo progressivamente fiducia e consapevolezza delle sue potenzialità. Una svolta nella quale società e tifosi confidano puntando ancora una volta sulla voglia di rivalsa di tutti i protagonisti, decisi a riportare su i Lions. Le premesse per risollevarsi ci sono eccome!

GLI AVVERSARI

Il rendimento di Fabriano (10 vittorie su 19 gare) è da ritenersi leggermente sotto le legittime aspettative dell’ambiente. Non è un caso che il club abbia deciso di congedare coach Federico Grandi e chiamare Andrea Niccolai alla guida della squadra.

L’ex giocatore della Benetton Treviso e della nazionale azzurra, da subentrato, ha conquistato due successi sulla panchina marchigiana. Punto fermo del roster è il sempreverde Nicolas Stanic, 40 anni il prossimo 31 maggio: un highlander delle minors. Gli esterni Simone Centanni, Francesco Gnecchi e Matteo Negri alzano la qualità di un organico di notevole spessore, completato dall’azzecatissima scelta dell’ala forte croata Vlatko Granice dal pivot di ruolo Alberto Bedin.

ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO

Il match sarà arbitrato da Nicola Alessi di Lugo di Romagna (Ravenna) e Luca Ricci di Perugia. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Marco Paglialunga di Mondolfo (segnapunti), Marco Berardi di Urbania (cronometrista) e Alessandra Peverieri di Ancona (addetto ai 24”).

COPERTURA MEDIA

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 20:55 sulla piattaforma OTT a pagamento Lnp pass (tutte le informazioni sui costi al sito https://lnppass.legapallacanestro.com).

Aggiornamenti sul punteggio del match al termine di ogni quarto sui canali social Lions, che riporteranno anche ulteriori contenuti prima, durante e dopo l’incontro.

Il resoconto della gara, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul sito internet www.lionsbisceglie.com mentre gli highlights, interviste e ulteriori contenuti saranno pubblicati su Facebook, Instagram, Youtube e Tik Tok.

