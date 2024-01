Basket B/M, CJ Taranto: le speranze passano per la via Emilia

Da Taranto di nuovo in Emilia Romagna, destinazione Faenza. Il CJ Basket torna in trasferta, ancora sulla via Emilia nel turno infrasettimanale sul parquet della Blacks Faenza per la ventesima giornata, terza di ritorno, del campionato di Serie B Nazionale. Si gioca in serale, palla a due mercoledì 24 gennaio alle ore 20.30 con diretta su LnpPass.

Non è un momento facile a 360° per il CJ Basket Taranto. Nonostante questo l’ultimo posto in classifica grida vendetta viste le occasioni sprecate dai rossoblu che anche sabato scorso nell’anticipo contro la Virtus Imola hanno accarezzato a lungo il sogno di vincere la partita dopo una bella rimonta nell’ultimo quarto, ma vanificata ancora una volta sulla sirena, sia dell’ultimo quarto che del supplementare, come già accaduto contro Roseto e in generale in un finale punto a punto come già successo in varie occasioni in questa stagioni.

Nelle lacrime del vicepresidente Roberto Conversano a fine partita tutta la delusione, l’amarezza e la rabbia per il momento delicato, ma anche la voglia di non mollare, sia sul piano societario che sul parquet perché la squadra di coach Cottignoli continua a lottare, desiderosa di cambiare il trend dei risultati con una classifica ancora aperta e corta.

Come Taranto ha cominciato con 3 ko di fila il 2024 anche la Raggisolaris Faenza che però occupa il mischione di centro classifica con 18 punti. Tante cose sono cambiate tra i Blacks rispetto all’andata del PalaMazzola (persa 66-76 dal CJ) a cominciare da coach Garelli che ha lasciato la panchina a coach Lotesoriere ma anche il recente addio di Aromando destinazione Mestre con l’arrivo di Poletti da Roseto.

Così il tecnico di Faenza, Lotesoriere alla vigilia della sfida con il CJ dai canali ufficiali della squadra emiliana: “Con Taranto è la partita più importante dell’anno finora e abbiamo la necessità di vincere. Siamo un po’ acciaccati in questo momento, ma il gruppo è determinato e vuole onorare il nome che porta davanti e non dietro alla maglia e con questo spirito e su questi valori costruiremo la seconda parte di stagione. Taranto è una squadra giovane che può accendersi in qualsiasi momento e fondamentale sarà non farla esaltare, perché ha dimostrato di non morire mai e di riuscire a giocarsi le partite fino alla fine. È infatti reduce dalle sconfitte di un solo punto a Chieti e in casa con la Virtus Imola dopo un supplementare. Penso che la sua classifica sia ingenerosa per quello che ha fatto vedere sul campo e per la mentalità mostrata”.

Sarà lotta dura, ma il CJ Taranto è pronto. Appuntamento dunque mercoledì 24 gennaio al PalaCattani di Faenza. Arbitri dell’incontro Scaramellini Elia di Colli Al Metauro (PU) e Ferrara Claudia di Ferrara (FE). Palla a due alle ore 20.30, diretta LnpPass, servizio in abbonamento. Chi volesse vedere la partita in tv può recarsi al locale Meu Pai di via Massari 15 a Taranto.

SERIE B OLD WILD WEST NAZIONALE GIRONE B 2023/24 – 20^ giornata

24/01/2024 20:30 Gemini Mestre-General Contractor Jesi

24/01/2024 20:30 Virtus Imola-Rucker San Vendemiano

24/01/2024 20:30 Blacks Faenza-CJ Basket Taranto

24/01/2024 21:00 Ristopro Fabriano-Lions Bisceglie

24/01/2024 21:00 LUX Chieti-LuxArm Lumezzane

24/01/2024 21:00 Pallacanestro Virtus Padova-Andrea Costa Imola

24/01/2024 21:00 Logimatic Group Ozzano-Allianz Pazienza San Severo

24/01/2024 21:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Civitus Allianz Vicenza

25/01/2024 20:30 OraSì Ravenna-Liofilchem Roseto

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Classifica:

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 32 16-3

Liofilchem Roseto 28 14-5

Rucker San Vendemiano 28 14-5

General Contractor Jesi 24 12-7

Allianz Pazienza San Severo 24 12-7

LUX Chieti* 21 11-8

Ristopro Fabriano 20 10-9

OraSì Ravenna 18 9-10

Gemini Mestre 18 9-10

Andrea Costa Imola 18 9-10

Blacks Faenza 18 9-10

Virtus Imola 18 9-10

LuxArm Lumezzane 16 8-11

Civitus Allianz Vicenza 14 7-12

Pallacanestro Virtus Padova 14 7-12

Lions Bisceglie 12 6-13

Logimatic Group Ozzano 10 5-14

CJ Basket Taranto 8 4-15

*LUX Chieti 1 punto di penalizzazione

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author