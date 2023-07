Basket B/Int: Virtus Molfetta, Georgi Sirakov resta biancazzurro

Arriva un’altra gradita riconferma in casa Virtus. Uno degli uomini simbolo della cavalcata vincente in Serie B interregionale. Uno di quegli atleti dotati di grande professionalità, che antepone addirittura al suo talento.

Stiamo parlando di Georgi Sirakov, nazionalità bulgara, ma di formazione italiana, alto 1.87 cm, classe ’92. Pochi dati per descrivere fisicamente e anagraficamente uno dei giocatori chiave della Virtus Basket Molfetta.

Georgi Sirakov ricopre il ruolo di Guardia, è un giocatore di categoria superiore, dotato di atletismo, esperienza e con la capacità di mettere a segno un gran numero di punti. Nella passata stagione la sua media realizzativa è stata di ben 13 punti a partita.

Giocatore di grande spessore apprezzato moltissimo dai tifosi biancoazzurri sin dal suo arrivo. La sua conferma è arrivata da tutto lo staff tecnico e dirigenziale che ha apprezzato le sue grandi doti di puro scorer, asssit man, nonché grande trascinatore vista la sua figura carismatica dentro e fuori lo spogliatoio. Georgi Sirakov indosserà la maglia 91.

«Come dirigenza non possiamo che esprimere grande soddisfazione per essere riusciti a riconfermare un atleta del calibro di Georgi – è stato il commento del DS Maruo Lot – e, come accaduto la scorsa stagione, puntiamo fortemente su di lui. Personalmente, conoscendo molto bene le sue qualità, sono convinto che farà bene anche in questa stagione».

