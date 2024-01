Basket B/Int, la Virtus Molfetta non riesce a sbancare Benevento

Non riesce alla Virtus l’impresa di sbancare Benevento, perché al Palatedeschi finisce 79-61 in favore dei padroni di casa. La DAI Optical Virtus Basket Molfetta, priva di Andrea Calisi e capitan Marco Formica, incappa in una serata storta e rimedia la terza sconfitta stagionale con la potenziale possibilità da parte di Angri di accorciare in classifica.

E’ mancata precisione, determinazione, così come è mancata la spinta dei singoli. Viceversa la percentuale dei tiri da tre della Cestistica Benevento è stata molto alta tanto da costringere i biancoazzurri alla rincorsa sin dal primo quarto. Solo il primo minuto e mezzo è favorevole alla Virtus grazie ai canestri di Stefanini e Paglia. Il Benevento non si fa intimorire, accorcia e si porta in vantaggio con Quarta che sfrutta errori difensivi e un brutto approccio alla gara degli ospiti. Sotto di 6 punti, Carolillo è costretto a chiedere il primo time out della gara nel tentativo di mettere ordine tra i suoi.

Tentativo che non riesce perché la DAI Optical continua ad andare sotto di -9 punti sul finale di quarto. La tripla di Paglia permette ai biancoazzurri di frenare i campani che, tuttavia, chiudono il primo quarto sul risultato di 23-17. Il copione non cambia nel secondo quarto con un Benevento che perfeziona le percentuali dei tiri da tre, cosa che non riesce a fare la Virtus. Nonostante non sia nella sua migliore serata e nonostante errori anche banali, il migliore tra le fila della Virtus è Aramburuche permette ai biancoazzurri di limitare i danni. E’ lui a portare la Virtus Basket Molfetta sul -8 e ad accorciare ancora lo svantaggio con un tiro supplementare.

La tripla di Stefanini a pochi minuti dalla fine della seconda frazione di gara non basta per venir fuori da un – 10 che diventa preoccupante. Il secondo quarto si chiude infatti sul 49-38 per i padroni di casa, bravi a chiudere tutti gli spazi e a ripartire in velocità. L’apporto della panchina, con gli ingressi di Mezzina, Sadreika e Giorgini, non danno quella scossa chiesta dal coach alla sua squadra. E’ proprio il neoacquisto Giorgini ad aprire il terzo quarto a cui si aggiungono i canestri di Paglia e la spettacolare tripla di Aramburu. Le premesse per una rimonta ci sono, ma la Virtus non riesce a concretizzare, così come il Benevento non si fa sorprendere.

Ed è così che i campani nel terzo quarto passano da un + 16 ad un + 22 dopo l’ennesimo canestro da tre realizzato da Lazzari che chiude il terzo parziale sul risultato di 73-51. L’atteggiamento della Virtus non cambia nemmeno negli ultimi dieci minuti che hanno poco da dire in termini di cronaca. Sul 73-54 realizza Sirakovche insieme a tutta la DAI Optical non riesce ad approfittare dei pochissimi momenti di difficoltàdei padroni di casa. Donati, così come i liberi realizzati da Mezzina, Stefanini e Sadreika possono soltanto accorciare lo svantaggio che a fine gara si attesta di – 18 punti. Finisce 79-61 un match a cui buona parte dei meriti vanno dati al Benevento, tra le poche squadre che sia all’andata che al ritorno hanno messo in difficoltà gli uomini di Carolillo. Il tempo per ammortizzare la sconfitta non c’è, complice un calendario con partite ravvicinate. Domenica 21 gennaio al Pala Poli arriva il Marigliano con cui la Virtus proverà l’immediato riscatto.

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Sadreika 1, Aramburu 26, Sirakov 3, Stefanini 13, Minervini ne, Donati 2, Delev 0, Plantamura 0, Annese 0, Mezzina 3, Paglia 11 , Giorgini 2. All. Carolillo

Cestistica Benevento: Ndour 13, Puca 19, Quarta 17, Spasojevic 11, Lazzari 8, Riviezzo 1, Romano 0, Della Pia 0, Jacimovic 0, Castellitto 0, Rianna 0. All. Parrillo

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author