Basket B/F, Dinamo Taranto senza freni: vince anche a Bari

Una marcia che non conosce sosta. Quella ingranata dalla Dinamo attesta la superiorità della squadra sulle avversarie, nel torneo che disputa con le under. Un gruppo che diverte giocando a basket.

Nel recupero della seconda giornata di andata della Serie C è stata piegata anche la Pink Bari, sul loro campo, il Pala Carrassi, con il risultato di 55-41 (8-9, 22-19, 44-33). Una partita condotta per tre quarti di gara con un vantaggio anche importante. Una vittoria diversa dalle precedenti, perché conquistata contro una big del campionato.

Prestazione sontuosa di Erika Martelli, capace di assicurare il proprio supporto con continuità, sia nella fase difensiva che in quella realizzativa; in crescendo Annapia Molino (top scorer della serata con 17 punti) e Alice Turco, le altre ragazze hanno sopperito alla mancanza di alcune pedine fondamentali, come Shoba Basta e Carol Manco.

Coach Orlando ha schierato in partenza Cascione, Turco, Bongiorno, Molino e Martelli. Dopo un avvio difficile, periodo nel quale gli unici punti sono stati messi a segno da Martelli per Taranto, sino al canestro di Cascione che accorciava a un punto lo svantaggio nel finale, le ioniche hanno preso le contromisure sulla formazione locale.

Al netto di alcuni errori nelle conclusioni ad alta percentuale, è cresciuta l’intensità difensiva e l’agonismo messo in campo. La voglia difarcela. I canestri di Turco, dalla lunga distanza, sono stati un balsamo utile a complicare il ritorno della Pink nella seconda metà di gara. Ispirata da Molino a briglie sciolte, nell’ultimo quarto, Taranto è volata sul +18. Inutili gli ultimi canestri della formazione allenata da Daniele Angelilli.

Il successo consente alla Dinamo di mantenere la vetta del campionato: la classifica delineata dai risultati sul campo dice che, su sette incontri disputati, Taranto non ha mai perso una gara. Un ruolino di marcia da sottolineare. Lunedì prossimo si torna al PalaMazzola (ore 19.30) per ritrovare la Pink Sport Time Bari, nella seconda giornata di ritorno del campionato regionale. Sarà un’altra avvincente battaglia.