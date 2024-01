Basket B/M, CJ Taranto, Cottignoli ‘Per salvarsi serve un approccio diverso’

“Non può essere questo il nostro approccio alle gare se vogliamo salvarci”. Non usa mezzi terminiMario Cottignoli nell’analizzare la sconfitta del suo CJ Basket Taranto uscito ko dallo scontro diretto di sabato scorso in anticipo con la Logimatic Ozzano.

I rossoblu, che adesso si ritrovano ultimi in classifica, come spesso è capitato nel girone di andata hanno cominciato in maniera troppo soft il match a differenza dei padroni di casa che hanno subito aggredito la partita. Il -25 toccato a cavallo dell’intervallo ha segnato un punto di non ritorno per la gara di Taranto che ha reso vana anche la solita rimonta del terzo quarto in cui i rossoblu sono arrivati fino al -13, anche in avvio di ultimo quarto.

“Innanzitutto bisogna fare i complimenti a Ozzano per come ha interpretato e impattato la partita – rimarca coach Cottignoli -. Era uno scontro diretto e andavano approcciati come hanno fatto loro con energia e approccio, sono stati bravi a metterci le mani addosso in tutte le situazione, ci hanno impedito di entrare nei giochi in maniera pulita, nei primi due quarti abbiamo fatto pochissimi punti e questo ci ha innervosito, abbiamo anche preso dei contropiede concessi troppo facilmente. C’è stata una reazione dopo l’intervallo ma non è bastato e non può essere abbastanza in questo tipo di partite approcciare la partita con questo bassissimo livello di energia”.

Tra i pochi fattori positivi il ritorno in campo di Rafa Casanova, finalmente a disposizione dopo l’operazione e tre mesi di assenza, ovviamente ancora un po’ arrugginito lo spagnolo, ma anche l’aver conservato il vantaggio della differenza punti nel doppio confronto con gli emiliani, cosa quest’ultima che rappresenta “una magra consolazione” per il tecnico tarantino che alla domanda: “cosa hai detto ai ragazzi dopo la partita?” ha risposto: “non parlo mai subito dopo la gara con la squadra”.

Lo farà sicuramente martedì alla ripresa degli allenamenti in vista del ritorno in campo tra le mura amiche del PalaMazzola, sabato prossimo, ancora in anticipo, con palla a due alle ore 19, contro la Virtus Imola.

SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST GIRONE B 2023/24 – Risultati 18^ giornata

Gemini Mestre-Blacks Faenza 77-65

Logimatic Group Ozzano-CJ Basket Taranto 73-61

LUX Chieti-Civitus Allianz Vicenza 72-76

Liofilchem Roseto-General Contractor Jesi 77-88

Pallacanestro Virtus Padova-Rucker San Vendemiano 73-68

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Lions Bisceglie 83-72

Virtus Imola-Allianz Pazienza San Severo 90-80

OraSì Ravenna-LuxArm Lumezzane 79-89

Ristopro Fabriano-Andrea Costa Imola 95-76

Classifica

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 30 15-3

Liofilchem Roseto 26 13-5

Rucker San Vendemiano 26 13-5

Allianz Pazienza San Severo 24 12-6

General Contractor Jesi 22 11-7

LUX Chieti* 21 11-7

Ristopro Fabriano 18 9-9

Gemini Mestre 18 9-9

OraSì Ravenna 18 9-9

Andrea Costa Imola 18 9-9

Blacks Faenza 18 9-9

Virtus Imola 16 8-10

LuxArm Lumezzane 16 8-10

Civitus Allianz Vicenza 12 6-12

Pallacanestro Virtus Padova 12 6-12

Lions Bisceglie 10 5-13

Logimatic Group Ozzano 10 5-13

CJ Basket Taranto 8 4-14

*LUX Chieti 1 punto di penalizzazione

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

Prossimo turno (19^ giornata, seconda di ritorno)

20/01/2024 18:00 Lions Bisceglie-OraSì Ravenna

20/01/2024 18:30 Civitus Allianz Vicenza-Gemini Mestre

20/01/2024 19:00 CJ Basket Taranto-Virtus Imola

20/01/2024 20:00 LuxArm Lumezzane-Liofilchem Roseto

21/01/2024 18:00 Rucker San Vendemiano-Logimatic Group Ozzano

21/01/2024 18:00 Blacks Faenza-Pallacanestro Virtus Padova

21/01/2024 18:00 Allianz Pazienza San Severo-Ristopro Fabriano

21/01/2024 18:00 General Contractor Jesi-LUX Chieti

21/01/2024 18:00 Andrea Costa Imola-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS