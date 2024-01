Basket A/M, Happy Casa Brindisi: rescinde Loren Jackson

L’Happy Casa Brindisi ha annunciato che nella giornata di mercoledì 17 gennaio è stata firmata la risoluzione consensuale del contratto con Loren Cristian Jackson. “Al giocatore vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso durante il periodo di permanenza a Brindisi e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”, si legge in una nota del club.

