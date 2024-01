Basket B/M, CJ Taranto ospita Imola per provare a invertire la rotta

Provaci e credici CJ Basket Taranto! I rossoblu dopo due turni di fila in trasferta tornano a giocare in casa, al PalaMazzola, contro la Neupharma Imola nel match valido per la diciannovesima giornata del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24, girone B, seconda di ritorno che sarà anticipata a sabato 20 gennaio con palla a due alle ore 19.

Il CJ Taranto è a caccia della prima vittoria del nuovo anno e spera nell’effetto PalaMazzola così come stato oramai un mese fa prima della sosta nel successo contro Mestre. La squadra si è allenata con grande lena anche questa settimana come conferma coach Mineo: “Questa squadra sta dando tanto, i ragazzi stanno facendo gli straordinari, il problema delle rotazioni c’è anche se il rientro di Casanova è una buona notizia. I risultati sono negativi ma serve serenità e positività, la classifica è corta quindi c’è il tempo per recuperare, per riuscire a ribaltare questo momento sicuramente non facile e capitalizzare il tanto lavoro che i ragazzi fanno durante la settimana. In tutto questo contiamo nella vicinanza del pubblico”.

Tre vittorie consecutive: un’ascesa, quella della Virtus Neupharma Imola di rilievo a cavallo del nuovo anno con l’ultimo sigillo domenica scorsa contro San Severo. La squadra di coach Zappi, che ha preso la panchina dopo l’esonero di coach Ragazzi, si è tirata dai bassifondi della classifica per salire verso la metà della graduatoria del girone B. «La squadra ha preso sempre più consapevolezza – le parole del tecnico imolese – è entrata sempre più nel sistema di gioco e con le vittorie è arrivata anche maggior tranquillità nell’eseguire. Con Taranto sarà difficilissima perché contro di noi si giocherà una fetta molto importante di stagione”. Intanto nelle ultime settimane Imola è cambiata: infortunatosi Fiusco, ha rescisso Balciunas mentre è arrivato proprio in questi giorni la guardia lituana Dovydas Redikas che si va ad aggiungere a gente del calibro di Ohenen e Masciarelli.

Insomma al PalaMazzola servirà ancora una volta il calore del pubblico per sostenere la squadra. E allora non resta che riempire gli spalti del palazzetto di via Venezia. Palla a due alle ore 19 (si gioca sabato!). Arbitreranno i signori Castellano Vito di Legnano (MI) e Purrone Alberto di Mantova.Diretta LnpPass, servizio in abbonamento, con la telecronaca di Luigi de Luca e il commento tecnico di Fabio Palagiano.

Prevendita biglietti su Liveticket: basta andare sul sito www.liveticket.it per la precisione al link dedicato della pagina dei rossoblu: cliccare sull’evento di domenica quindi completare i vari campi e, una volta acquistato il biglietto, scegliere il modo in cui scaricare il tagliando, via email oppure tramite QR code. Costo del biglietto 9.90 euro compreso dei costi di prevendita; ridotti 5.50 per donne e under 25.

Sabato, invece, giorno della partita, i tagliandi saranno messi in vendita a ridosso del match a partire dalle 18 circa presso il botteghino del PalaMazzola (9 euro il biglietto intero, 5 il ridotto: donne e under 25), ingresso unico da via Venezia. Gli under 14 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1).

